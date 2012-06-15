Мельница мифов: хоть режь гриб, хоть рви

Грибной сезон вот-вот уже начнется и многие из нас планируют свои "охотничьи" маршруты за грибами. Следует запастись репеллентом от комаров, резиновыми сапогами, плащом и корзинкой. А вот ножик для того, чтобы срезать грибы, брать с собой не обязательно. Ведь представление о том, что грибы обязательно нужно срезать — чистейшей воды заблуждение.

Еще в детстве, ходя за грибами в сопровождении моих бабушек и дедушек, я постоянно слышал от них одну и ту же фразу: "Грибы ни в коем случае нельзя срывать — только срезать ножом под основание". На мой вопрос, почему нужно поступать именно так, а не иначе, следовал один и тот же ответ: "Иначе ты повредишь грибницу, и в следующем году на этом месте гриб уже не вырастет". Честно скажу, тогда эти слова казались мне прописной истиной.

И лишь тогда, когда я вырос и поступил на биологический факультет МГУ, я понял, что это правило является ничем иным, как… весьма распространенным заблуждением. Потому что на самом деле грибу все равно, рвешь ли ты его руками или срезаешь ножиком. Ни тот, ни другой способ не может нанести серьезный урон подземной части гриба и повлиять на то, появится или нет его плодовое тело на следующий год на этом же месте. Впрочем, давайте обо всем по порядку.

Самым загадочным для меня во всем этом деле является то, как вообще могло возникнуть подобное заблуждение. Ведь, судя по всему, ему не одна сотня лет! Возможно, это ложное утверждение родилось из-за того, что в древности человек считал грибы растениями. Ведь они не бегают туда-сюда, как животные, а вырастают из земли и спокойно стоят на месте. То же, что грибы не могут фотосинтезировать, как настоящие растения, да и обмен веществ у них похож на таковой у животных (они питаются готовой органикой и запасают углеводы в виде гликогена, а не крахмала), тогда никого особенно не волновало.

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Ну, а раз гриб — это растение, думали наши предки, его плодовое тело является чем-то вроде стебля, а грибница — аналогом корней. О том, что если выдернуть траву с корнем, то она не вырастет на следующий год, а если скосить ее косой — то вырастет, знает любой сельский житель. Не исключено, что именно поэтому наши прапрадеды решили, что для того, чтобы собирать урожай грибов в одном и том же месте каждый год, нужно срезать их, а не рвать.

Тем не менее, подобные аналогии весьма ошибочны, поскольку плодовое тело грибов из группы аскомицетов (Ascomycota, из них съедобными в наших краях являются строчки и сморчки) и базидиомицетов (Basidiomycota, к ним относятся все остальные съедобные грибы) является вовсе не стеблем, а просто "подставкой", на которой находятся органы размножения (то есть его уместнее сравнить с цветком или шишкой). А подземная часть, то есть та самая грибница, состоящая из тоненьких нитей, или гиф — это и есть основное тело гриба.

И этих гиф у гриба — миллиарды, причем старые постоянно отмирают, а новые — нарастают. Сложно поверить в то, что грибница белого гриба, который вы только что сорвали (или срезали — не имеет значения) может занимать целый гектар леса! Так что, оборвав несколько сотен гиф, непосредственно удерживающих и питающих плодовое тело, грибу вы не повредите — "ранка" моментально затянется вновь отросшими нитями грибницы.

Кстати, иногда грибницы бывают просто гигантскими. Знаете ли вы, что самым большим живым существом в мире является именно гриб, а вовсе не слон, кит или диплодок? И гриб этот живет и здравствует в Национальном парке Малер в Блу-Маунтинс (Орегон, США). Его грибница охватывает площадь в 890 гектаров, что соизмеримо с размерами 1220 футбольных полей.

Данный гриб принадлежит к виду Armilaria ostoyae, также его называют медовый гриб. Внешне же он похож на обыкновенный опенок. Каждый год миллионы плодовых тел этого исполина появляются на пнях и деревьях парка — и это длится уже как минимум 2400 лет. И сколько бы вы не рвали их руками или срезали ножами — вы не сможете причинить супергрибу никакого вреда. Правда, этого никто и не делает, поскольку Armilaria ostoyae относится к категории несъедобных грибов.

Итак, сколько не рви плодовые тела белых, подберезовиков и подосиновиков, они все равно на следующий год вновь вырастут на тех же местах. Но почему это происходит? Дело в том, что плодовые тела, образующиеся из сплетения концевых гиф, "вырастают" там, где много питательных для гриба веществ. А их в избытке около кустарников и деревьев — ведь все высшие грибы заключают с ними (а точнее, с их корнями) своеобразные союзы, называемые микоризами.

В процессе образования микоризы гифы грибницы оплетают корневые волоски, а иногда даже проникают в толщу самих корней. Благодаря этому гриб и растение обмениваются друг с другом разными веществами. Гриб поставляет дереву воду и минеральные элементы, которые он добывает в тех местах, куда корень не дотягивается. А растение, в свою очередь, снабжает своего союзника углеводами, коих не найти в почве.

Сами понимаете, что раз в районе образования микоризы питательных веществ больше всего, то и плодовые тела будут появляться всегда только там, что бы вы с ними не делали — срывали или срезали. Для того, чтобы они перестали расти в привычных местах, нужно срубить дерево и выкорчевать корни. Только тогда гриб, лишившись "бесплатной столовой", будет искать другое место для формирования плодовых тел (и оно будет в районе следующей микоризы).

Иногда, когда питательных веществ в избытке, плодовые тела вырастают огромными. Так, два года назад китайские биологи нашли в провинции Фуцзянь древесный трутовый гриб, чье плодовое тело признано самым крупным в мире: его вес составлял 514 килограммов при объеме шляпки в 524 тысячи кубических сантиметров. Сорвать такой гриб невозможно в принципе, а для того, чтобы срезать его, потребует не нож, а бензопила — ткани гриба настолько склеротизировались, что его твердость не уступала тканям дерева, на котором он вырос.

А самый крупный съедобный гриб был найден в Канаде в 2007 году Жаном Ги Ришаром. Огромное плодовое тело окружностью 2,64 метра и весом в 22 килограмма принадлежало дождевику Calvatia gigantean. Для того, чтобы не повредить мягкие ткани, Ришар не выдергивал его из земли, а аккуратно выкапывал садовой лопаткой.

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И хотя вряд ли нам с вами удасться обнаружить такого гиганта, не стоит огорчаться — грибной сезон только начинается. И самое главное, не надо расстраиваться, если по пути в лес вы обнаружите, что забыли дома ножик — теперь-то мы знаем, что грибы можно срезать, а можно и рвать. И вреда им от этого никакого не будет.