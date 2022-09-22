С началом отопительного сезона в воздух в квартирах высыхает, что негативным образом сказывается на здоровье человека. Врач-терапевт Алексей Водовозов посоветовал, как избежать нежелательных последствий.
Пока европейские власти законодательно ограничивают температуру в жилых помещениях, батареи в квартирах россиян уже вовсю работают. Но эксперты предупреждают, что сухой воздух сушит слизистые, отчего может першить в горле, а дыхание становится некомфортным.
"Сухой воздух в первую очередь негативно отражается на людях с хроническими заболеваниями дыхательной системы. Это хроническая обструктивная болезнь легких, бронхиальная астма и прочее", — пояснил медик в интервью изданию Москва 24.
Он отметил, что справиться с проблемой могут обычные увлажнители воздуха, продающиеся во множестве торговых сетей. Они поднимают влажность до 40-50%, чего вполне достаточно, уточнил Водовозов.
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