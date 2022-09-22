Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Новости
Издание The American Conservative сравнило Зеленского с Гитлером
Генштаб ВСУ: армия России концентрируется на освобождении ДНР
Кравченко: в РФ будет создан 201 участок для голосования жителей ЛНР
Медведев предостерёг НАТО от ударов по Крыму: гиперзвуковое оружие быстрее
Медведев: территории Донбасса и освобождённых областей усилят войсками РФ
Макгрегор рассказал о наступлении ВСУ на Изюм: "Цена победы Киева была высока"
МО РФ: российские солдаты уничтожили три артвзвода американских гаубиц М777
МО РФ: Все возвращённые военные уже находятся в медучреждениях России
МО РФ: украинские националисты выпустили по Энергодару и ЗАЭС 13 снарядов

Людям с хроническими болезнями зимой стоит пользоваться увлажнителем воздуха

Здоровье

С началом отопительного сезона в воздух в квартирах высыхает, что негативным образом сказывается на здоровье человека. Врач-терапевт Алексей Водовозов посоветовал, как избежать нежелательных последствий.

Людям с хроническими болезнями зимой стоит пользоваться увлажнителем воздуха

Пока европейские власти законодательно ограничивают температуру в жилых помещениях, батареи в квартирах россиян уже вовсю работают. Но эксперты предупреждают, что сухой воздух сушит слизистые, отчего может першить в горле, а дыхание становится некомфортным.

"Сухой воздух в первую очередь негативно отражается на людях с хроническими заболеваниями дыхательной системы. Это хроническая обструктивная болезнь легких, бронхиальная астма и прочее", — пояснил медик в интервью изданию Москва 24.

Он отметил, что справиться с проблемой могут обычные увлажнители воздуха, продающиеся во множестве торговых сетей. Они поднимают влажность до 40-50%, чего вполне достаточно, уточнил Водовозов.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор: Антон Уткин, Куратор: Елена Андреева
Популярное
Власть
Путин решился воевать в полную силу. Это заслуга россиян

Решение Путина воевать в полную силу было своевременным, таким же, как и подведение под войну с НАТО на Украине идеологической базы: защищаем свою землю.

Путин решился воевать в полную силу. Это заслуга россиян
Призванный житель Читы: приехали домой из военкомата и лично вручили повестку
Силовые структуры
Призванный житель Читы: приехали домой из военкомата и лично вручили повестку
Мир. Новости мира
Белый дом США заявил о серьёзном отношении к словам Путина о ядерном оружии
Силовые структуры
Зеленский: "Я не верю, что Россия применит ядерное оружие"
Ольга Лебедева Российские солдаты вернулись домой из нацистского плена, Киев получил наёмников и "азовцев"* Ольга Лебедева Андрей Николаев Возможная реакция Запада на мобилизацию в России: вспоминаем историю Андрей Николаев Сергей Лебедев Перекуём Церетели на танки Сергей Лебедев
Силовые структуры
В Чкаловском сел борт с 55 бойцами ВС РФ, вызволенными из украинского плена
Силовые структуры
Путин объявил частичную мобилизацию в России
Le Monde: российские войска дали отпор атакам ВСУ в Купянске Харьковской области
Силовые структуры
Le Monde: российские войска дали отпор атакам ВСУ в Купянске Харьковской области
Последние материалы
МО РФ: Все возвращённые военные уже находятся в медучреждениях России
МО РФ: украинские националисты выпустили по Энергодару и ЗАЭС 13 снарядов
Штаб теробороны ДНР: союзные силы контролируют Жованку в Артёмовском районе
Часть Николаевской области будет участвовать в референдуме о присоединении к РФ
Балицкий: в Запорожье начали формировать добровольческие подразделения
Подоляк: мы готовы идти по кровавому пути ради уничтожения России
The Telegraph: экономика Германии испытывает самый сильный шок с 1949 года
Аксёнов: в Крыму были подавлены и сбиты три беспилотника ВСУ
Полковник Макгрегор: только под Херсоном ВСУ потеряли 20 тысяч солдат убитыми
Генконструктор Дегтярь: ракета "Сармат" достанет почти до любой точки Земли
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников