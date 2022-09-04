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The Times: полиция Британии готовится к росту преступности и бунтам этой зимой

Мир

Небывалый экономический кризис, обрушившийся на ЕС из-за антироссийских санкций, приведёт к росту преступности и массовым митингам, уверены в полиции Британии.

The Times: полиция Британии готовится к росту преступности и бунтам этой зимой

Многие страны Европы уже отказывают в приёме украинским беженцам, так как на них попросту не хватает денег в бюджетах. Власти готовят европейцев к жёсткой экономии на еде и отоплении из-за растущей инфляции и дорожающего топлива.

Полиция Великобритании разработала список экстренных мер реагирования, так как уже этой зимой ожидаются массовые нарушения правопорядка и многочисленные митинги недовольных граждан.

"Руководители полиции составляют планы действий в чрезвычайных ситуациях для поддержания правопорядка в условиях ужесточения экономического кризиса", — пишет британское издание The Times со ссылкой на внутренние полицейские документы.

Правоохранители ожидают взрывной рост числа магазинных краж, взломов и угонов транспортных средств. Также жителям Соединенного Королевства придётся столкнуться с онлайн-мошенничеством, шантажом и также преступлениями, которые "основаны на использовании финансовой уязвимости".

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Автор: Антон Уткин, Куратор: Любовь Степушова
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