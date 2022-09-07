Миколог Гмошинский: Самолечение грибами может привести к смерти

Самолечение грибами, которое стало популярно в последнее время, чревато тяжёлыми отравлениями и может привести к смерти, рассказал миколог.

"В последнее время распространилась такая неприятная тенденция, — отметил кандидат биологических наук, старший преподаватель кафедры микологии и альгологии Биологического факультета МГУ Владимир Гмошинский. — Люди используют красные мухоморы в пищу в небольших количествах и называют это "микродозингом".

Но даже такой способ употребления может острое отравление, так как токсины имеют свойство накапливаться в организме, повреждать печень и почки.

Сейчас появилось множество биологически активных добавок на основе грибов, которые недобросовестные продавцы называют "лекарствами", предупредил специалист в интервью изданию "Вести Подмосковья". Если препарат имеет все необходимые сертификаты, он безопасен для здоровья, но всё же стоит обсудить его применение с лечащим врачом.