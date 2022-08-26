Если собирать грибы и ягоды в пластиковый пакет, то последующее употребление таких продуктов может не лучшим образом сказаться на здоровье.
Врач-эксперт лаборатории "Гемотест", кандидат медицинских наук Екатерина Кашух предупредила, что лесные дары быстро портятся в отсутствие вентиляции, а это может привести к отравлению.
"Ошибка по снаряжению — это взять вместо плетеной корзинки пакет", — приводит слова эксперта издание URA.RU.
Также медик отметила, что сам процесс сбора грибов и ягод часто приводит к недугам. Городские жители обычно пренебрегают физической активностью, а потому долгая прогулка в лесу с тяжёлым грузом может навредить спине и коленям.
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Военный эксперт подчеркнул, что это его личная оценка спецоперации.