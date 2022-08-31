Невролог Анисимова: даже стакан Coca-Cola может вызвать головную боль

Coca-Cola, как и любой сильногазированный напиток, может стать причиной мигрени и сосудистой головной боли, рассказала невролог.

Растворённые в Coca-Cola газы увеличивают проницаемость сосудов и способствуют расширению их стенок, что может спровоцировать мигрень, заверила невролог-нейрофизиолог, кандидат медицинских наук Елена Анисимова.

Если у человека есть предрасположенность к частным головным болям, то вместо прилива бодрости от содержащегося в газировке кофеина он почувствует дискомфорт.

Несмотря на это, Coca-Cola иногда может быть лекарством.

"Если это хроническая головная боль, то она обычно связана с низким содержанием гормонов радости. Это серотонин, дофамин, норадреналин", — пояснила специалист изданию URA.RU.

В таком случае сахар, имеющийся в напитке, быстро пропадает в кровь, что способствует выделению гормонов, повышающих болевой порог.