Нутрициолог Мисько: "Дозировка кофеина на бутылку газировки сопоставима с выпитой чашкой кофе"

Порой словом "газировка" родители пугают своих детей. Каких только свойств ей ни приписывают. И машины ею мыть можно, и желудок она разъедает, и сахара в ней больше, чем в рекомендованной суточной дозировке, и эмаль-то зубов она разрушает. Давайте попробуем разобраться, так ли страшен чёрт, как его малюют. Нутрициолог Екатерина Мисько разобрала для читателей Pravda.Ru состав самой популярной — Coca-Cola. Поговорим о каждом компоненте поподробнее.

Из чего состоит газировка

1. Вода. Ну с ней всё понятно, можно не переживать. Тело человека в среднем на 60% состоит из этого ингредиента.

2. Сахар. Многовато на 100 мл — 10, 6 г, примерно 3,5 чайные ложки на 330 мл и 5 на 0,5 л. Но в соках, чаще всего, и того больше, а если переживаете за фигуру — выбирайте газировку без сахара. Так же вкусно и сладко, но лишних калорий в составе нет.

3. Краситель сахарный колер IV. Обычная карамель. А что такое карамель? Верно — это сахар, который нагрели, чтобы он карамелизировался при высокой температуре. По-научному Е 150IV — добавка, признанная безопасной мировым сообществом.

Цифра IV в названии говорит о способе получения методом аммиачно-сульфитной технологии. При нагреве аммониевые и сульфитные соединения испаряются, в финальном продукте их не будет. В производстве без них никак, так как полученная именно этим методом карамель устойчива к действию кислоты, которая так же присутствует в напитке.

4. Ортофосфорная кислота. Та, которая по идее должна разрушить ваш желудок, но не тут-то было. В нашем желудке перманентно присутствует соляная кислота, которая куда сильнее её распиаренной коллеги. Учебник по химии это подтвердит. От ортофосфорной могут испытывать дискомфорт люди с чувствительной эмалью зубов. Но для них придумали альтернативу — пить через трубочку. И тем, у кого имеются проблемы с ЖКТ (гастриты, язвы), тоже принимать с осторожностью. Главное — знать меру.

5. Натуральные ароматизаторы. Можно не бояться, как правило, это

растительные вытяжки,

эфирные масла,

вытяжки из пряностей, фруктов, овощей, мясных и молочных продуктов и др.

Извлекаются физическими методами:

экстракция,

прессование,

дистилляция.

Они безопасны и разрешены к применению в пищевой промышленности. Например: натуральный ароматизатор апельсина получают путём экстракции аромата из корок апельсина.

6. Кофеин. Дозировка на бутылку сопоставима с выпитой чашкой кофе. Чтобы набрать максимальную рекомендованную суточную дозировку, необходимо выпить не менее 2,5 литров. Это не каждому под силу! Но на ночь всё же лучше не злоупотреблять. Можно заработать нарушения сна.

7. Углекислый газ. Обязательный компонент всех газировок. И даже полезные минералки им грешат. Опять же может быть нежелателен для людей с проблемным ЖКТ. Но проблема решается просто: открываем крышку, выпускаем газы и смело можем пить.

Газировка — не зло во плоти, а обычный напиток с хорошим пиар-агентом. Ибо чёрный пиар — тоже отличная реклама! Со всеми ингредиентами газировки вы каждый день встречаетесь в обычной жизни. Не стоит их бояться!