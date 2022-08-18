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Инжир помогает стабилизировать уровня сахара в крови

Здоровье

Инжир — одно из первых растений, которое стало культивироваться человеком. В Древней Греции инжир считался символом плодородия и любви.

Инжир помогает стабилизировать уровня сахара в крови

Инжир содержит большое количество самых разнообразных питательных веществ, но особенно богат медью и витамином B6. Также в его состав входит калий, кальций, фосфор, магний, железо, витамины В1, В3, PP и C. По содержанию калия сушёный инжир превосходят только орехи, а железа в нём больше, чем в яблоках, поэтому его полезно принимать людям с анемией.

Интернет-издание "Подмосковье Сегодня" утверждает, что инжир улучшает пищеварение и помогает при запорах, способствует стабилизации уровня сахара в крови, служит профилактике сердечно-сосудистых заболеваний и укреплению иммунитета.

Свежий инжир отличается приятным сладким ароматом, гладкой поверхностью. Цвет плода может варьироваться в зависимости от сорта, не иметь признаков порчи и гниения, без повреждений кожуры. Помните, что перед употреблением овощи и фрукты важно тщательно промыть под проточной водой руками или при помощи щетки.

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Автор: Юлиана Смирнова, Куратор: Елена Андреева
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