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Диетолог: людям старше 60 лет не рекомендуется употреблять инжир и курагу

Здоровье

По словам врача-диетолога Марият Мухиной, людям после 60 лет не стоит добавлять в свой рацион инжир и курагу. Специалист отметила, что в 100 граммах инжира содержится более 10 ложек сахара.

Аналогичная ситуация и с абрикосами. В небольших количествах сезонный фрукт полезен, однако в 100 граммах кураги содержится 55 граммов чистых углеводов. Это около 11 ложек сахара.

Мухина подчеркнула, что регулярное употребление данных продуктов может повысить уровень концентрации глюкозы в крови.

"Люди старше 60 лет очень подвержены диабету второго типа, потому что за всю жизнь, к преклонному возрасту они истощают поджелудочную железу", — объясняет Мухина в беседе с изданием Москва 24.

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Автор: Мария Карева, Куратор: Елена Андреева
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