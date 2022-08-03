Эксперт Союза садоводов рассказала, какие овощи и ягоды лучше покупать в августе

Профессиональный садовод Ольга Воронова в беседе с Pravda.Ru заявила, что август является месяцем урожая. Также специалист перечислила продукты, которые стоит покупать именно в это время.

"На участках пора собирать яблоки, груши, сливы. Ещё стоит приобрести крыжовник, красную и чёрную смородину, виноград. В августе огурцы давно есть, помидоры начинают краснеть. Капуста уже готова", — сказала эксперт.

Вместе с этим она порекомендовала покупать малину, ежевику и голубику. Её сложно выращивать, отметила собеседница издания.

"У голубики сложная технология выращивания. Не получится использовать химикаты, так как растение просто не станет питаться", — заключила садовод.

Ранее врач Елена Соломатина посоветовала есть чернику, голубику и ежевику для улучшения зрения. Также можно употреблять продукты жёлтого цвета, подчеркнула диетолог.

"Бета-каротин из моркови или из любых других окрашенных в ярко-оранжевый или жёлтый цвет продуктов помогает сохранить световую чувствительность глаз", — добавила специалист.