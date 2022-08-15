Диетолог Алёхина: кофе не нужно сочетать с сахаром, сливками и сладкой выпечкой

Врач-диетолог, член Национального общества диетологов России Анна Алёхина призвала не сочетать кофе с сахаром, сливками и сладкой выпечкой.

В интервью Москве 24 специалист отметила, что сахар, сливки и различные сиропы превращают употребление кофе в полноценный приём пищи, ведь они создают дополнительную калорийность. Кроме того, врач порекомендовала заменять обычное молоко на растительное в случае непереносимости лактозы.

Диетолог подчеркнула: пациентам с заболеваниями сердечно-сосудистой системы нельзя пить нефильтрованный кофе со сладкой выпечкой, приготовленной на основе маргарина.

"Это дополнительный фактор риска для людей с сердечно-сосудистыми проблемами, а также с метаболическим синдромом", — сказала Алёхина.

После кофе не следует употреблять энергетические напитки, указала специалист. По её словам, в ином случае человек может столкнуться с бессонницей, повышенным артериальным давлением, нарушением сердечного ритма и чувством тревожности.

Как пояснила диетолог, сочетание кофеина с алкоголем также негативно сказывается на общем здоровье пациента.