Диетолог Писарева: вместо хлопьев и фруктов на завтрак стоит есть яйца и каши

Утром стоит есть максимально полезные продукты, которые могут "дать энергию и зарядить на целый день", советует врач-диетолог, нутрициолог Ирина Писарева.

Многие россияне предпочитают завтракать хлопьями, но такая еда не может насытить надолго, предупредила специалист. Что касается дрожжевых продуктов, например, сладкой выпечки, они могут привести к неприятным последствиям в виде вздутия и несварения. Отдавать предпочтение фруктам также не стоит.

"Фрукты лучше есть после основного приёма пищи, в качестве перекуса", — объяснила Писарева в интервью RT.

Любителям цитрусовых соков и кофе тоже стоит быть осторожным. Эти продукты провоцируют "выработку соляной кислоты, что часто приводит к выбросу желчи".

"Правильным будет есть на завтрак легкобелковую пищу: яйца, творог, кисломолочную продукцию, каши", — посоветовала диетолог.