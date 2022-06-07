Диетолог рассказал, что можно "обмануть" организм и отказаться от сладкого

Похудеть, кажется, просто: откажись от сладкого и мучного — и результат готов! Но вот на деле этот способ подходит немногим.

А все потому, что мы не находим в себе сил отказаться от конфет, шоколада и пирожных. Мы буквально зависим от этих лакомств и впадаем в депрессию, если нас их лишить. А, между тем, существуют чисто психологические трюки, которые помогут, если не совсем перестать есть сладкие продукты, то хотя бы существенно снизить их потребление. Об этом рассказала диетолог Елена Соломатина.

Просто подержите во рту!

Не имеет смысла запрещать себе сладкое совсем, говорит специалист. Конечно, если у вас нет диабета или не нарушена переносимость инсулина. Причём, есть можно любые виды вкусностей. Вот только в крайне ограниченном количестве.

Да, скажете вы, плавали — знаем. Как только в рот попадёт одна вкусная конфета, так рука тут же сама собой тянется за второй! В том-то и вся беда с диетами!

А вот и нет! Один из фокусов, по словам Елены Соломатиной, состоит в том, чтобы держать сладость во рту, медленно её рассасывая.

Это может быть, что угодно — конфеты, печенье, зефир, вафли, долька шоколадки, кусочек торта… Можно разжевать, но, ни в коем случае, сразу не глотать! Как говорится, почувствуйте вкус!

Полезное питьё

При этом, следует, в обязательном порядке, запивать сладость большим количеством жидкости. Лучше всего зелёным чаем, советует Соломатина, так как он обладает жиросжигающими свойствами.

Ещё один полезный вариант — какао. Варить его следует из обычного кондитерского какао-порошка без всяких добавок. Когда напиток будет готов, можно добавить туда немного молока жирностью не более 2%.

Также можно употреблять какао и как "самостоятельное" лакомство, добавив туда ваниль или корицу. После такого напитка сладкого вам, скорее всего, уже не захочется.

Иллюзия насыщения

Ещё один способ предлагает вам включить воображение. Представьте себе, что вы уже съели, например, половину коробки шоколадных конфет. Даже если вы заядлый сладкоежка, после этого вам вряд ли еще захочется сладкого. Ну, а, если захочется, то вы, наверняка, съедите гораздо меньше, чем обычно.

Правда, желательно перед этим плотно поесть. Тогда не исключено, что вы вообще легко откажетесь от десерта.

Отвлекитесь от сладкого!

Поскольку сладкое обычно едят не для того, чтобы насытиться, а чтобы получить удовольствие, то можно сместить фокус внимания со сладкого на что-то другое.

Допустим, захотелось съесть пирожное — вместо этого поиграйте с ребёнком или с домашним питомцем, займитесь каким-то хобби или просто посидите в соцсетях.

Скажите себе: "Я съем это потом!" В большинстве случаев вы очень быстро забудете о лакомстве, ведь мозг уже получил свое "вознаграждение", обещает эксперт.

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом. Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.