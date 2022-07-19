Врач назвал самые частые причины смерти в летний период

Несмотря на то, что лето пора отдыха и отпусков, мануальный терапевт, невролог Павел Кереша комментируя Pravda.Ru рассказал, кому летняя пора может грозить смертельной опасностью.

По мнению доктора, необходимо следить за временем загара, потому как неудачно выбранный период дня может привести к образованию злокачественных опухолей.

"Озоновый слой земли становится всё меньше, поэтому самая вредная часть дня для загорания — это с 11 до 16. С 11 до 16 лучше не загорать. Это чревато тем, что облучение космоса приводит к злокачественным опухолям кожи в первую очередь. Если на коже есть какие-то образования, они могут превратиться в меланому", — отметил он.

Также эксперт сообщил, что в летний период увеличивается риск гипертонических кризов со смертельным исходом.

Кереша пояснил, что летом из-за резкого поднятия температуры воздуха могут обостриться такие заболевания, как ишемическая болезнь сердца или мозга, что может привести к летальному исходу, особенно среди мужского населения.

Для того, чтобы избежать смерти в летний период необходимо внимательно следить за показаниями артериального давления и употреблять лёгкую пищу, в частности, всевозможные овощи и фрукты.

"Надо уметь контролировать свое давление. Одна из причин инфарктов и инсультов — осложнение гипертонической болезни. Поэтому надо избегать тяжелой пищи, то есть пищи животного происхождения. Лето предрасполагает, всё-таки, есть растительную пищу", — заключил он.

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