Тромбоз грозит не только пожилым людям, но и тем, кто мало двигается, пьёт недостаточно жидкости и имеет варикозную болезнь. Об этом рассказала врач-кардиолог Юлия Маршинцева.
Доктор пояснила в интервью Москве 24, что тромбоз приводит к опасным последствиям в виде инфарктов, инсультов и закупорки лёгочной артерии. А это может вызвать летальный исход. Люди старше 60 лет находятся в группе риска, поскольку вязкость крови увеличивается с возрастом.
Также факторами риска развития тромбоза у здоровых людей являются длительные перелёты, так как человек долгое время находится в одном положении. В таком случае желательно пить больше воды и ходить по салону, если есть возможность, добавила специалист.
Подвержены тромбозу и люди, которые мало двигаются в принципе и пьют недостаточно жидкости. Варикозная болезнь относится к распространённым заболеваниям, способным привести к этой проблеме, заметила собеседник канала.
При сильно выраженном варикозе вены лучше удалить, чтобы избежать появления тромбов, посоветовала кардиолог.
По словам доктора, болезнь в последнее время сильно помолодела, а тромбы могут возникать не только у пожилых людей.
Врач рекомендовала сдавать хотя бы раз в год коагулограмму (особенно после перенесённых болезней, даже простудных). Это исследование показывает характеристику вязкости крови.
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