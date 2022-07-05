Заведующая государственной лаборатории ветеринарно-санитарной экспертизы на рынке Татьяна Кокорева рассказала, как выбрать качественную черешню.
По словам специалиста, ягоды должны быть гладкими и глянцевыми. Плохим признаком являются разрывы на черешне, которые возникают из-за дождей, предупредила эксперт. Она отметила, что в этом случае ягоды окажутся водянистыми и недостаточно сладкими.
Как заявила Кокорева, хорошая черешня имеет приятный запах. Вместе с этим специалист посоветовала приобретать ягоды с зелёной плодоножкой.
"Черешня должна лежать на поддонах, быть прикрытой от солнечных лучей", — добавила эксперт, слова которой передаёт Москва 24.
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