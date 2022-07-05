Эксперт Кокорева назвала зелёную плодоножку признаком хорошей черешни

Заведующая государственной лаборатории ветеринарно-санитарной экспертизы на рынке Татьяна Кокорева рассказала, как выбрать качественную черешню.

По словам специалиста, ягоды должны быть гладкими и глянцевыми. Плохим признаком являются разрывы на черешне, которые возникают из-за дождей, предупредила эксперт. Она отметила, что в этом случае ягоды окажутся водянистыми и недостаточно сладкими.

Как заявила Кокорева, хорошая черешня имеет приятный запах. Вместе с этим специалист посоветовала приобретать ягоды с зелёной плодоножкой.

"Черешня должна лежать на поддонах, быть прикрытой от солнечных лучей", — добавила эксперт, слова которой передаёт Москва 24.

Ранее врач Роман Пристанский назвал клубнику источником витаминов. Её необходимо есть утром и днём, сказал специалист.