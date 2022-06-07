В случае чрезмерного употребления черешни пациент может столкнуться с аллергией и метеоризмом. Об этом заявила врач-диетолог Елена Соломатина.
По её словам, в черешне содержится большое количество клетчатки и сахаров. Эти компоненты, пояснила специалист, способны привести к брожению и бурлению в желудке.
"Пока сезон черешни, многие стремятся наесться на год. На этого не стоит делать", — сказала Соломатина в интервью Москве 24.
Она добавила, что витамины всё равно не сохранятся в организме на долгое время.
Диетолог также посоветовала не злоупотреблять сладкой черешней людям с сахарным диабетом и лишним весом. Это может усугубить проблемы со здоровьем, подчеркнула Соломатина.
Врач уточнила, что в день рекомендуется съедать не больше трёх горсток черешни. В этом случае ягода будет приносить пользу организму.
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