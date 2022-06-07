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Врач Соломатина: злоупотребление черешней может вызвать аллергию и метеоризм

Здоровье

В случае чрезмерного употребления черешни пациент может столкнуться с аллергией и метеоризмом. Об этом заявила врач-диетолог Елена Соломатина.

Черешня
Черешня

По её словам, в черешне содержится большое количество клетчатки и сахаров. Эти компоненты, пояснила специалист, способны привести к брожению и бурлению в желудке.

"Пока сезон черешни, многие стремятся наесться на год. На этого не стоит делать", — сказала Соломатина в интервью Москве 24.

Она добавила, что витамины всё равно не сохранятся в организме на долгое время.

Диетолог также посоветовала не злоупотреблять сладкой черешней людям с сахарным диабетом и лишним весом. Это может усугубить проблемы со здоровьем, подчеркнула Соломатина.

Врач уточнила, что в день рекомендуется съедать не больше трёх горсток черешни. В этом случае ягода будет приносить пользу организму.

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Автор: Юлия Миленина, Куратор: Елена Андреева
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