Нутрициолог Роман Пристанский сообщил, что клубника является источником витаминов и энергии. Как отметил эксперт, люди напрасно отказываются от этой ягоды из-за её калорийности.
Специалист посоветовал употреблять клубнику утром и днём. Не стоит съедать сразу ведро ягод, поскольку из-за этого в организм попадёт слишком много глюкозы и возникнет аллергия, сказал диетолог.
"Замороженную клубнику хорошо употреблять с яблоком и апельсином. Все ингредиенты отправляются в блендер и получается замечательный коктейль, своего рода аминокислотная витаминная бомба", — заявил Пристанский, слова которого приводит Радио 1.
Ранее учредитель фермы "Коломенская ягода" Степан Симаков рассказал, как приобрести качественную клубнику. Он отметил, что ягода должна отличаться насыщенным запахом.
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