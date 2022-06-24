Диетолог рассказал о пользе "витаминной бомбы" из клубники, яблока и апельсина

Нутрициолог Роман Пристанский сообщил, что клубника является источником витаминов и энергии. Как отметил эксперт, люди напрасно отказываются от этой ягоды из-за её калорийности.

Специалист посоветовал употреблять клубнику утром и днём. Не стоит съедать сразу ведро ягод, поскольку из-за этого в организм попадёт слишком много глюкозы и возникнет аллергия, сказал диетолог.

"Замороженную клубнику хорошо употреблять с яблоком и апельсином. Все ингредиенты отправляются в блендер и получается замечательный коктейль, своего рода аминокислотная витаминная бомба", — заявил Пристанский, слова которого приводит Радио 1.

Ранее учредитель фермы "Коломенская ягода" Степан Симаков рассказал, как приобрести качественную клубнику. Он отметил, что ягода должна отличаться насыщенным запахом.