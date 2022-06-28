Врач Тяжельников: тепловой удар можно получить за 20 минут на открытом солнце

Под прямыми солнечными лучами в жаркую погоду не рекомендуется находиться более 15-20 минут. За это время можно получить тепловой удар, рассказал врач Андрей Тяжельников.

Специалист предупредил в беседе с РИА Новости, что риск теплового удара возникает не только на открытом солнце, где температура может достигать 40-50 градусов, но и при нахождении в душном непроветриваемом помещении, например, в квартире или на производстве, где работает оборудование, отдающее тепло.

По словам доктора, несоблюдение питьевого режима также способствует тепловому удару, опасна и физическая нагрузка на жаре. Затрудняет проветривание тела плотная и синтетическая одежда, которая разогревается, создавая эффект термоса.

От перегрева в жару защищает головной убор, поэтому его нельзя игнорировать, заметил собеседник издания.

Он пояснил, что риск теплового удара появляется при повышении температуры тела выше 40 градусов. В этом случае начинаются происходить серьёзные изменения в работе мозга, сердечно-сосудистой системы, значительно нарушаются жизненные функции.

Без оказания своевременной помощи может случиться катастрофа. К повышению температуры стоит отнестись с большой осторожностью, особенно людям, имеющим хронические заболевания, сниженный иммунитет и ожирение. Слабый механизм терморегуляции также у пожилых людей и маленьких детей, заключил собеседник издания.