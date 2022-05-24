Эндокринолог Светлана Калинченко прокомментировала планы американских властей отказаться от термина "ожирение" и запретить врачам ставить такой диагноз. По мнению специалиста, Вашингтон решил избавиться от больных людей.

"Если мы перестаем лечить ожирение, то перестаем вкладываться в развитие лекарств от ожирения и профилактику болезни. Понятно, что человек нездоровый проживёт меньше. Экономически для государства это выгодно", — отметила эксперт, слова которой передаёт Общественная Служба Новостей.

По словам собеседницы издания, отказ от диагноза, который ставят людям с лишним весом, окажется выгодным для фармкомпаний. Из-за ожирения у человека развиваются сердечно-сосудистые заболевания, диабет и рак, напомнила эндокринолог. Она подчеркнула, что их лечить крайне дорого.

Ранее диетолог Алексей Калинчев связал массовое ожирение и рост числа психических отклонений в мире.

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