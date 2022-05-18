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Автор Ирина Гусакова

Нутрициолог: "Лучший способ убрать жир на животе — питаться по методу "тарелки"

Здоровье » Здоровье и профилактика

Жир на животе — не просто эстетическая проблема, он тесно связан со многими заболеваниями, например, ожирение приводит к появлению сахарного диабета, проблемам с сердцем. По этой причине потеря жира на животе — суровая необходимость, которая существенно продлит вам жизнь. Ну и не стоит, конечно, забывать и об эстетике, ведь свешивающиеся складки вкупе с облегающим купальником при походе на пляж явно не добавят вам очков привлекательности. Начнем с главного — правильного питания, ведь для достижения поставленной цели без разумного подхода к рациону не обойтись. И в этом нам поможет нутрициолог Екатерина Мисько.

диета перед отпуском
 

Как определить — есть ли у вас лишний жир на животе

Сначала задайте себе вопрос — действительно ли у вас имеется лишний жир на животе? Для этого определите окружность талии, потому что индекс массы тела (ИМТ) очень усреднённый показатель и не всегда точный. По нему нельзя определить, как именно распределяется жир.

Как правильно измерить окружность талии?

  • В самом узком месте.
  • Отмерить 2 пальца вверх от пупка и измерить в этой области (на выдохе).

Показатель окружности талии нужен, чтобы оценить висцеральный (внутренний) жир. У женщин талия должна быть не более 80 см и не более 94 см у мужчин. Большое количество висцерального жира увеличивает риск смертности от сердечно-сосудистых заболеваний, возникновения сахарного диабета. Даже если человек внешне стройный, но окружность талии у него превышает норму, то ему нужно снижать вес.

Как похудеть в области талии

Если вы хотите похудеть локально, то должны понимать две вещи:

  • жир не может уходить с конкретного места;
  • зато мышца может расти в конкретном месте.

То есть если качать пресс каждый день, то это не поможет убрать жир с живота, а лишь тренирует локально мышцы.

Как же тогда убрать жир именно в этом месте? Просто выбирая здоровую пищу и поддерживая физическую активность.

Да, с "проблемных" мест жир будет уходить медленнее, но всё равно будет. Лучший способ сбросить вес — это питаться по методу тарелки. Используя этот принцип, можно очень просто сделать каждый приём пищи сбалансированным.

диета
 

Принцип тарелки

1/2 тарелки пусть занимают овощи и фрукты. Желательно использовать самые разные, например, контрастных цветов — принцип радуги (не забываем кормить наш микробиом):

  • болгарский перец,
  • огурец,
  • банан,
  • помидор,
  • кукуруза,
  • киви и так далее.

Далее наполняйте 1/4 тарелки полезными белками. Такими как:

  • рыба,
  • птица,
  • морепродукты,
  • бобовые,
  • орехи.

Ограничивайте переработанные продукты: колбасы, сосиски.

Последнюю четверть тарелки отдайте под сложные углеводы и цельнозерновые. Это могут быть любые крупы — овсянка, гречка, киноа, неочищенный рис, макароны из пшеницы твердых сортов, цельнозерновой хлеб и прочие сложные углеводы.

Ограничьте продукты из белой муки, с добавленным сахаром, сладкие газировки.

Полезные растительные масла — обязательный компонент. Чайной ложки для заправки салата достаточно.

Важный момент: пониженная жирность не всегда означает "полезное"!

Пейте достаточное количество жидкости. Лучше питьевую воду, кофе или чай без добавок. Нет "плохих" продуктов, есть неправильные пропорции, недостаток информации и избыток тревоги!

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом.

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