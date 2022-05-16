Эндокринолог назвал расстройства психики причиной эпидемии ожирения в мире

Рост числа психических отклонений в мире является одной из причин массового ожирения. Такое мнение высказал врач-эндокринолог, диетолог Алексей Калинчев.

Специалист заметил в беседе с URA.RU, что компульсивное переедание относится к расстройствам пищевого поведения. И встречается оно довольно часто.

Если говорить проще, то это переедание на нервной почве, когда люди заедают стресс, пояснил доктор. И причиной масштабного распространения ожирения во многих случаях является пандемия психических отклонений. Количество людей с ожирением в мире постоянно растёт параллельно с ростом числа людей с нарушениями психики.

По словам нутрициолога, лечить ожирение следует у нескольких специалистов. За помощью нужно обращаться к психиатрам, психоневрологам, психологам и их коллегам. При этом одни лечат медикаментами, а другие различными методиками.