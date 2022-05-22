Иммунолог Бочарова: оспа обезьян передаётся воздушно-капельным путём

Учёные в Белгородской области рассказали, каким путём передаётся оспа обезьян среди людей, а также о том, какой у неё инкубационный период, об этом сообщает bel.ru.

Аллерголог-иммунолог высшей категории, завкафедрой микробиологии НИУ "БелГУ" Ксения Бочарова и директор объединённого центра генетических технологий НИУ "БелГУ" Алексей Дейкин в беседе с корреспондентом сделали акцент на том, что тот вид оспы, из-за которого сейчас поднимает тревогу вся мировая общественность, действительно, очень заразен.

Инфекция передаётся воздушно-капельным и контактно-бытовым путём, а также при взаимодействии с биологическими жидкостями больного, заметила Бочарова.

По словам Дейкина, инкубационный период составляет от пяти дней до двух недель, что только повышает вероятность заразить других людей.

Специалисты предупредили, что нельзя полностью исключать риск завоза оспы обезьян на территорию России, такая вероятность остаётся всегда.

Ранее врач из Ростова заявил, что прививать от оспы обезьян, если возникнет такая необходимость, будут только рождённых после 1980 года. Он объяснил, что многие уже вакцинированы. Всем родившимся до 1980 года делали прививку от оспы, поэтому "советская вакцина наверняка убережёт от заражения вирусом обезьян", рассказал эксперт.

Отметим, что Роспотребнадзор принимает меры для недопущения завоза в РФ оспы обезьян. В ведомстве считают крайне низкой вероятность проникновения заболевания в Россию.

"Риск завоза инфекции в РФ был и остаётся крайне низким", — заявили журналистам в службе.