Врач из Ростова заявил, что прививать от оспы обезьян, если возникнет такая необходимость, будут только рождённых после 1980 года, об этом пишет rostovgazeta.ru.
Он объяснил, что многие уже вакцинированы. Всем родившимся до 1980 года делали прививку от оспы, поэтому "советская вакцина наверняка убережёт от заражения вирусом обезьян", рассказал специалист.
Однако медик сделал акцент на том, что инфекция, распространяющаяся сейчас в Европе, не должна проникнуть в РФ.
Ранее стало известно, что в Дубае ввели режим санитарной тревоги из-за выявления случаев заражения оспой обезьян в разных странах.
Отметим, что Роспотребнадзор принимает меры для недопущения завоза в РФ оспы обезьян. В ведомстве считают крайне низкой вероятность проникновения заболевания в Россию.
"Риск завоза инфекции в РФ был и остаётся крайне низким", — заявили журналистам в службе.
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