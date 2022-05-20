Режим санитарной тревоги ввели в Дубае из-за оспы обезьян

Из-за выявления случаев заражения оспой обезьян в разных странах в Дубае ввели режим санитарной тревоги, чтобы предотвратить распространение инфекции, об этом сообщает newizv.ru, ссылаясь на управление здравоохранения города.

"В распоряжении содержится призыв ко всем заинтересованным структурам в эмирате обеспечить раннее выявление и исследование болезни, чтобы снизить риск её распространения и обеспечить эффективное и оптимальное применение профилактических мер и контроль потенциальных источников инфекции", — проинформировало ведомство.

Ранее медицинский специалист Агентства по здравоохранению Великобритании (UKHSA) Сьюзан Хопкинс раскрыла ранний симптом оспы обезьян. Она сообщила, что во время заражения возникают высыпания на теле.

Отметим, что Роспотребнадзор принимает меры для недопущения завоза в РФ оспы обезьян. В ведомстве считают крайне низкой вероятность проникновения заболевания в Россию.

"Риск завоза инфекции в РФ был и остаётся крайне низким", — заявили журналистам в службе.