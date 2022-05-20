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Автор Елена Федорова

Режим санитарной тревоги ввели в Дубае из-за оспы обезьян

Здоровье

Из-за выявления случаев заражения оспой обезьян в разных странах в Дубае ввели режим санитарной тревоги, чтобы предотвратить распространение инфекции, об этом сообщает newizv.ru, ссылаясь на управление здравоохранения города.

Режим санитарной тревоги ввели в Дубае из-за оспы обезьян

"В распоряжении содержится призыв ко всем заинтересованным структурам в эмирате обеспечить раннее выявление и исследование болезни, чтобы снизить риск её распространения и обеспечить эффективное и оптимальное применение профилактических мер и контроль потенциальных источников инфекции", — проинформировало ведомство.

Ранее медицинский специалист Агентства по здравоохранению Великобритании (UKHSA) Сьюзан Хопкинс раскрыла ранний симптом оспы обезьян. Она сообщила, что во время заражения возникают высыпания на теле.

Отметим, что Роспотребнадзор принимает меры для недопущения завоза в РФ оспы обезьян. В ведомстве считают крайне низкой вероятность проникновения заболевания в Россию.

"Риск завоза инфекции в РФ был и остаётся крайне низким", — заявили журналистам в службе.

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом.

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Автор: Елена Федорова, Куратор: Елена Андреева
Темы оаэ оспа обезьян
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