Врач раскрыла ранний симптом оспы обезьян: "Необычные высыпания на коже"

Медицинский специалист Агентства по здравоохранению Великобритании (UKHSA) Сьюзан Хопкинс сообщила, что во время заражения оспой обезьян возникают высыпания на теле.

"Поскольку вирус распространяется при тесном контакте, мы призываем всех обращать внимание на любые необычные высыпания или повреждения на коже", — сообщила эксперт, её слова приводят на официальном сайте правительства королевства.

Если человек подозревает заражение инфекцией, нужно как можно скорее обратиться к врачу, подчеркнула Хопкинс. По её словам, важно предупредить специалиста о вероятном заболевании до похода в больницу и не контактировать с людьми.

Ранее вирусолог Центра Гамалеи Александр Бутенко в разговоре с Pravda.Ru сообщил, что летальность вируса оспы обезьян составляет 15%. Как отметил специалист, инфекция не станет глобальной.