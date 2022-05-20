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Автор Евгения Васильева

Врач раскрыла ранний симптом оспы обезьян: "Необычные высыпания на коже"

Здоровье

Медицинский специалист Агентства по здравоохранению Великобритании (UKHSA) Сьюзан Хопкинс сообщила, что во время заражения оспой обезьян возникают высыпания на теле.

Врач раскрыла ранний симптом оспы обезьян: "Необычные высыпания на коже"

"Поскольку вирус распространяется при тесном контакте, мы призываем всех обращать внимание на любые необычные высыпания или повреждения на коже", — сообщила эксперт, её слова приводят на официальном сайте правительства королевства.

Если человек подозревает заражение инфекцией, нужно как можно скорее обратиться к врачу, подчеркнула Хопкинс. По её словам, важно предупредить специалиста о вероятном заболевании до похода в больницу и не контактировать с людьми.

Ранее вирусолог Центра Гамалеи Александр Бутенко в разговоре с Pravda.Ru сообщил, что летальность вируса оспы обезьян составляет 15%. Как отметил специалист, инфекция не станет глобальной.

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом.

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Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник), Куратор: Елена Андреева
Темы оспа обезьян великобритания
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