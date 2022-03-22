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Автор Евгения Васильева

Врач объяснила проблемы с кожей лица дефицитом витаминов

Здоровье

Врач-косметолог Елена Романенко сообщила, что изменение кожи может оказаться свидетельством недостатка витаминов. Скорее всего, человеку не хватает целого комплекса необходимых для нормальной работы организма веществ, предупредила специалист.

Врач объяснила проблемы с кожей лица дефицитом витаминов

По данным эксперта, люди, которым нужно употреблять больше витаминов, как будто находятся в состоянии хронической усталости. То есть жертвы отсутствия полезных веществ быстро утомляются, мало едят и плохо спят, отметила врач. Также она указала на раздражительность, кровоточивость дёсен и простудные заболевания при подобном состоянии.

"В некоторых случаях дефицитные состояния имитируют кожные заболевания. Например, при недостатке витаминов В6 и В2 наблюдаются трещины на губах, заеды в уголках рта и стоматит. Малое количество витамина D может проявляться в виде акнеподобных высыпаний", — сказала Романенко в интервью Москве 24.

Вместе с этим косметолог подчеркнула, что возможна ситуация, при которой человек употребляет слишком много витаминов. "Звоночком" этой проблемы могут быть проявления аллергии, добавила специалист.

Ранее эндокринолог Мария Васильева предупредила, что проблемы с кожей на пятках могут указывать на витаминную недостаточность. Эксперт посоветовала в случае наличия трещин в этом месте обратиться к врачу.

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом.

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Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник), Редактор: Людмила Черткова, Куратор: Елена Андреева
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