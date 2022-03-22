Врач объяснила проблемы с кожей лица дефицитом витаминов

Врач-косметолог Елена Романенко сообщила, что изменение кожи может оказаться свидетельством недостатка витаминов. Скорее всего, человеку не хватает целого комплекса необходимых для нормальной работы организма веществ, предупредила специалист.

По данным эксперта, люди, которым нужно употреблять больше витаминов, как будто находятся в состоянии хронической усталости. То есть жертвы отсутствия полезных веществ быстро утомляются, мало едят и плохо спят, отметила врач. Также она указала на раздражительность, кровоточивость дёсен и простудные заболевания при подобном состоянии.

"В некоторых случаях дефицитные состояния имитируют кожные заболевания. Например, при недостатке витаминов В6 и В2 наблюдаются трещины на губах, заеды в уголках рта и стоматит. Малое количество витамина D может проявляться в виде акнеподобных высыпаний", — сказала Романенко в интервью Москве 24.

Вместе с этим косметолог подчеркнула, что возможна ситуация, при которой человек употребляет слишком много витаминов. "Звоночком" этой проблемы могут быть проявления аллергии, добавила специалист.

Ранее эндокринолог Мария Васильева предупредила, что проблемы с кожей на пятках могут указывать на витаминную недостаточность. Эксперт посоветовала в случае наличия трещин в этом месте обратиться к врачу.