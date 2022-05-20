В Центре Гамалеи сравнили оспу обезьян с коронавирусом и средневековой оспой

Летальность вируса оспы обезьян достигает 15% и сравнима со средневековой натуральной оспой, однако инфекция не станет глобальной, как коронавирус. Об этом в беседе с Pravda. Ru заявил вирусолог центра эпидемиологии им. Гамалеи Александр Бутенко.

"Летальность высокая, она достигает примерно 10%-15%, как было при натуральной оспе в Средние века", — сказал он.

Специалист напомнил, что человечество смогло справиться с оспой благодаря вакцине. Это привело к появлению подобных вирусов у различных видов животных и птиц, в том числе обезьян.

Бутенко считает, что оспа обезьян не получит широкого распространения в мире, как это было с коронавирусной инфекцией. Единичные случаи в Европе и Северной Америке будут купированы, уверен он.

"Последствий серьёзных не должно быть. Нужно поддерживать контроль за людьми, приезжающими из эндемичных стран: Анголы, Конго, Нигерии. Случаи завозные в Европу и США — единичные и легко купируются, так как клинические симптомы довольно яркие", — заявил вирусолог.

Также учёный призвал сохранять спокойствие. По его словам, вызвать пандемию оспы обезьян может только преднамеренное вмешательство человека.

"Оспа обезьян не может стать аналогией коронавируса. Только в случае какого-то террористического применения может доставить какие-то неприятности, а для распространения вне африканских тропических стран ничего ужасного не должно произойти", — заверил специалист.

Симптомы оспы обезьян схожи с теми, что наблюдаются при натуральной оспе. Ранее вспышки этого заболевания фиксировались в тропической Африке, однако в настоящее время случаи инфицирования выявлены в Австралии, США, Канаде, а также в ряде стран Европы.