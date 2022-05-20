Вирус оспы обезьян может привести к тяжелому заболеванию у людей. Его летальность варьируется в пределах от 1% до 11%, сообщили в научном центре вирусологии "Вектор".
"Оспа обезьян в некоторых случаях приводит к тяжелому заболеванию, летальность составляет от 1% до 11%", — приводит сообщение центра РИА Новости.
Симптомы оспы обезьян схожи с теми, что наблюдаются при натуральной оспе. Ранее вспышки этого заболевания фиксировались в тропической Африке, однако в настоящее время случаи инфицирования зарегистрированы в Австралии, Канаде, а также в ряде стран Европы. В частности в Великобритании число больных оспой обезьян достигло девяти, в Испании — восьми.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Американский военный аналитик Скотт Риттер заявил, что Киев терпит "ужасное поражение" в восточной части Украины.