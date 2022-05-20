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Автор Камиль Джабраилов

Центр вирусологии "Вектор": летальность оспы обезьян достигает 11%

Общество

Вирус оспы обезьян может привести к тяжелому заболеванию у людей. Его летальность варьируется в пределах от 1% до 11%, сообщили в научном центре вирусологии "Вектор".

"Оспа обезьян в некоторых случаях приводит к тяжелому заболеванию, летальность составляет от 1% до 11%", — приводит сообщение центра РИА Новости.

Симптомы оспы обезьян схожи с теми, что наблюдаются при натуральной оспе. Ранее вспышки этого заболевания фиксировались в тропической Африке, однако в настоящее время случаи инфицирования зарегистрированы в Австралии, Канаде, а также в ряде стран Европы. В частности в Великобритании число больных оспой обезьян достигло девяти, в Испании — восьми.

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Автор: Камиль Джабраилов, Куратор: Наталия Красовская
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