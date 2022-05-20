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Автор Ольга Лебедева

США закупают миллионы доз вакцины против вируса оспы обезьян

Здоровье

Органы здравоохранения США подписали контракт на $119 млн на покупку вакцин против вируса оспы обезьян после того, как в начале этой недели у жителя штата Массачусетс было диагностировано это редкое, но потенциально опасное заболевание.

США закупают миллионы доз вакцины против вируса оспы обезьян

"Управление передовых биомедицинских исследований и разработок (BARDA) — правительственное агентство, занимающееся борьбой с пандемиями и биотерроризмом, подписало многомиллионный контракт с датской фармацевтической фирмой Bavarian Nordic в среду", — говорится в заявлении компании.

Сделка на сумму $119 млн является первой из серии вариантов контракта, которые в конечном итоге могут достичь общей стоимости $299 млн — столько стоят 13 миллионов сублимированных доз вакцины Jynneos.

  • Первоначально этот препарат был создан для оспы, но одобрен для использования против оспы обезьян Управлением по контролю за продуктами и лекарствами (FDA) в 2019 году, всего за несколько месяцев до того, как в Китае были обнаружены первые случаи COVID-19.

Поставки вакцин Jynneos не начнутся раньше 2023 года, заявила компания, отметив, что ожидается, что заказанные 13 миллионов доз будут готовы "где-то между 2024 и 2025 годами". 

Учитывая опыт ковида, запасаются лекарствами основательно

В дополнение к вакцинам правительство США также перешло на скупку доз тековиримата, стандартного противовирусного препарата для лечения оспы обезьян, а Министерство обороны подписало контракт на $7,5 млн на препарат с американской фармацевтической фирмой SIGA Technologies на прошлой неделе.

Внутривенная форма того же антивируса получила одобрение FDA для лечения оспы в четверг, в соответствии с "недавним бюджетным запросом президента США как используемая для лечения пациента в США с оспой обезьян”.

"Нулевой" пациент США

Первый случай оспы обезьян в США был подтвержден в среду у человека, который недавно ездил в Канаду.

С тех пор федеральные чиновники здравоохранения заявили, что наблюдают за шестью попутчиками заражённого путешественника, находившимися с ним в контакте во время полета из Нигерии в Великобританию в начале мая.

В Штатах уже есть второй случай заболевания оспой обезьян. Им занимается Департамент здравоохранения Нью-Йорка.

Где ещё есть зафиксирована оспа обезьян

В последние недели в Великобритании, Канаде, Испании, Португалии, Италии и Швеции также зарегистрированы подтвержденные случаи инфицирования обезьяньей оспой.

Буквально сегодня своего первого "нулевого" пациента обнаружила Австралия.

  • В четверг Bavarian Nordic объявила, что вакцины двойного назначения будут отправляться также в "нераскрытую европейскую страну”, где опасаются распространения "новых случаев оспы обезьян".

В Штатах вирус бывал и раньше

Несмотря на редкость болезни, оспу обезьян обнаруживали в США и раньше.

Например, в прошлом году летом житель Техаса был госпитализирован из-за вируса после поездки в Западную Африку, где возбудитель является эндемичным.

По данным ВОЗ, в 2003 году в США было подтверждено более 70 случаев заболевания, что стало первой вспышкой за пределами Африки.

Симптомы оспы обезьян

Начальные симптомы включают:

  • лихорадку,
  • головные и мышечные боли,
  • увеличение лимфатических узлов,
  • озноб,
  • истощение.

Однако, летальность у этого вируса небольшая.

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом.

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Куратор: Наталья Чекулаева, Елена Мазур, Татьяна Минаева
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