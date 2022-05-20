Органы здравоохранения США подписали контракт на $119 млн на покупку вакцин против вируса оспы обезьян после того, как в начале этой недели у жителя штата Массачусетс было диагностировано это редкое, но потенциально опасное заболевание.
"Управление передовых биомедицинских исследований и разработок (BARDA) — правительственное агентство, занимающееся борьбой с пандемиями и биотерроризмом, подписало многомиллионный контракт с датской фармацевтической фирмой Bavarian Nordic в среду", — говорится в заявлении компании.
Сделка на сумму $119 млн является первой из серии вариантов контракта, которые в конечном итоге могут достичь общей стоимости $299 млн — столько стоят 13 миллионов сублимированных доз вакцины Jynneos.
Поставки вакцин Jynneos не начнутся раньше 2023 года, заявила компания, отметив, что ожидается, что заказанные 13 миллионов доз будут готовы "где-то между 2024 и 2025 годами".
В дополнение к вакцинам правительство США также перешло на скупку доз тековиримата, стандартного противовирусного препарата для лечения оспы обезьян, а Министерство обороны подписало контракт на $7,5 млн на препарат с американской фармацевтической фирмой SIGA Technologies на прошлой неделе.
Внутривенная форма того же антивируса получила одобрение FDA для лечения оспы в четверг, в соответствии с "недавним бюджетным запросом президента США как используемая для лечения пациента в США с оспой обезьян”.
Первый случай оспы обезьян в США был подтвержден в среду у человека, который недавно ездил в Канаду.
С тех пор федеральные чиновники здравоохранения заявили, что наблюдают за шестью попутчиками заражённого путешественника, находившимися с ним в контакте во время полета из Нигерии в Великобританию в начале мая.
В Штатах уже есть второй случай заболевания оспой обезьян. Им занимается Департамент здравоохранения Нью-Йорка.
В последние недели в Великобритании, Канаде, Испании, Португалии, Италии и Швеции также зарегистрированы подтвержденные случаи инфицирования обезьяньей оспой.
Буквально сегодня своего первого "нулевого" пациента обнаружила Австралия.
Несмотря на редкость болезни, оспу обезьян обнаруживали в США и раньше.
Например, в прошлом году летом житель Техаса был госпитализирован из-за вируса после поездки в Западную Африку, где возбудитель является эндемичным.
По данным ВОЗ, в 2003 году в США было подтверждено более 70 случаев заболевания, что стало первой вспышкой за пределами Африки.
Начальные симптомы включают:
Однако, летальность у этого вируса небольшая.
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