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Автор Ирина Гусакова

Врач: " Вспышка обезьяньей оспы необычна - вирус стал передаваться легко от зараженного человека"

Здоровье

В последние несколько лет COVID-19 был мировым фаворитом, оставив позади все другие болезни. И хотя коронавирус по-прежнему остается серьезной головной болью, он все же уступил сейчас дорогу другому вирусу, который заставил уже поволноваться ученых по всему миру. Обезьянья оспа — что это за напасть и какую угрозу этот вирус представляет?

вирусы
 

Обезьянья оспа угрожает миру

По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний США (Centers for Disease Control and Prevention, CDC), вирус, вызывающий оспу обезьян, был впервые обнаружен в 1958 году, когда вспышка заболевания произошла среди лабораторных животных. Первый случай заражения человека был зарегистрирован в 1970 году в Конго, с тех пор случаи вспышки оспы обезьян фиксировалось в ряде стран Центральной и Западной Африки.

Однако 7 мая болезнь оказалась в Великобритании, именно тогда был зарегистрирован случай заболевания у человека, который только что вернулся из поездки в Нигерию. С тех пор вирус стал активно распространяться - уже зарегистрировано 68 случаев в Португалии, Испании и Канаде. Совсем недавно вирус обнаружили и в США, у пациента в Массачусетсе, который на днях вернулся из Канады.

При этом эксперты говорят, что вирус обычно не распространяется так легко от человека к человеку. Как правило, обезьянья оспа передается людям через укус, царапину или тесный контакт с инфицированным животным. Но судя по последним данным, оспа обезьян уже может распространяться через прямой контакт с биологическими жидкостями инфицированного человека, особенно через зараженную одежду или постельное белье, а также при продолжительном контакте лицом к лицу или интимной близости.

К счастью, в отличие от COVID-19, по данным Агентства по безопасности в области здравоохранения Великобритании (UKHSA), передача вируса от человека к человеку происходит относительно редко. Но Сьюзен Хопкинс, доктор медицинских наук, назвала недавнюю вспышку "редкой и необычной".

Оспа обезьян имеет заметные симптомы

По данным CDC, есть несколько признаков того, что кто-то заразился обезьяньей оспой:

  • лихорадка и озноб,
  • головные и мышечные боли,
  • истощение.

Одно заметное отличие — оспа обезьян также вызывает отек лимфатических узлов, а оспа — нет. При этом инкубационный период от заражения до первых признаков болезни обычно составляет от 7 до 14 дней, но может длиться от 5 до 21 дня.

Через один-три дня после появления начальных симптомов у инфицированных людей начинает появляться сыпь с поражениями, которые часто начинаются на лице, а затем распространяются на другие части тела. Как правило, пустулы лопаются и покрываются струпьями, прежде чем отпадают. По данным CDC, болезнь обычно длится от двух до четырех недель у большинства пациентов.

Несмотря на то, что большинство пациентов выздоравливают от оспы обезьян, вирус все же считается смертельным заболеванием. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), есть два основных штамма вируса: более опасный штамм — из Конго, который приводит к летальному исходу у каждого десятого инфицированного им человека, и более легкий — западноафриканский штамм.

"Я думаю, что риск для широкой общественности на данный момент, исходя из имеющейся у нас информации, очень и очень низок", — заявил в интервью The Post доктор медицинских наук Том Инглсби.

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом.

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