Врач перечислила неожиданные способы справиться с заложенностью носа

Оториноларинголог Ольга Щекатурова рассказала, как побороть заложенность носа без сосудосуживающих капель. Можно использовать, например, чай со специями и массаж, отметила врач.

"У нас есть в организме специальные рефлексогенные точки. Они находятся по бокам от крыла носа, в области переносицы, внешнего угла глаза и рядом с козелком. Мы массируем их указательным и большим пальцами, чуть-чуть надавливаем. Делаем в течение 3-5 минут массаж", — порекомендовала специалист, слова которого приводит Москва 24.

Эксперт пояснила, что данные действия уменьшат отёк и улучшат кровообращение. Также за подобным массажем последует отток слизи, подчеркнула врач. По её словам, аналогичного эффекта можно добиться, если употреблять чай с гвоздикой или корицей.

Вместе с этим Щекатурова сообщила, что причиной заложенности носа может быть сухой воздух. В этом случае облегчить состояние реально, если проветрить квартиру и купить увлажнитель, сказала специалист. В качестве замены врач посоветовала приобрести капли на основе сосны, мяты и эвкалипта.

Ранее медик Алевтина Голубева призвала ответственно относиться к лечению насморка. В противном случае у человека может развиться бронхиальная астма, предупредила эксперт.

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