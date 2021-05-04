Заложенность носа может быть признаком опасного заболевания

Заложенность носа может стать причиной тяжёлых осложнений, заявил в интервью изданию "Вечерняя Москва" врач-отоларинголог, профессор МГМУ имени Сеченова Юрий Ульянов.

Нос призван увлажнять и согревать вдыхаемый воздух, для этого в нём есть пазухи. Если нос заложен, то пазухи не могут выполнять свою функцию. Это говорит о развитии воспалительного процесса, который может спровоцировать синусит.

Чем опасен синусит?

У человека с синуситом пазухи закрываются, а сам воспалительный процесс может "прорваться" в глаза. Из-за раздражения тканей пациент может испытывать головную боль.

Если своевременно не начать лечение, то воспалительный процесс может задеть и головной мозг, тогда человеку грозит летальный исход.

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