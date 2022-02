Специалисты выяснили, что есть продукты, которые буквально приближают старение на 10 лет. Среди них оказались полуфабрикаты и сахар.

Диетолог Триста Бест объяснила, что полуфабрикаты состоят из опасных жиров, рафинированных углеводов и конечных продуктов гликирования. Из-за этого могут возникнуть следующие проблемы:

По словам эксперта Джанет Колман, частое употребление сахара ухудшает состояние кожи и организма. Вместе с этим диетолог Кайли Иванир порекомендовала есть овсянку и фасоль.

"Ежедневное потребление клетчатки очень важно, поскольку она не только поддерживает здоровое пищеварение, но и, как было доказано, помогает снизить уровень холестерина, контролировать вес и даже предотвратить диабет и сердечно-сосудистые заболевания", — сказала Иванир для Eat This Not That.