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Автор Евгения Васильева

Диетологи предостерегли от продуктов, которые ускоряют старение на 10 лет

Здоровье

Специалисты выяснили, что есть продукты, которые буквально приближают старение на 10 лет. Среди них оказались полуфабрикаты и сахар.

Диетологи предостерегли от продуктов, которые ускоряют старение на 10 лет

Диетолог Триста Бест объяснила, что полуфабрикаты состоят из опасных жиров, рафинированных углеводов и конечных продуктов гликирования. Из-за этого могут возникнуть следующие проблемы:

  • сердечно-сосудистые заболевания;
  • сахарный диабет второго типа;
  • рак;
  • болезнь Альцгеймера.

По словам эксперта Джанет Колман, частое употребление сахара ухудшает состояние кожи и организма. Вместе с этим диетолог Кайли Иванир порекомендовала есть овсянку и фасоль.

"Ежедневное потребление клетчатки очень важно, поскольку она не только поддерживает здоровое пищеварение, но и, как было доказано, помогает снизить уровень холестерина, контролировать вес и даже предотвратить диабет и сердечно-сосудистые заболевания", — сказала Иванир для Eat This Not That.

Ранее врач и телеведущая Елена Малышева перечислила продлевающие молодость продукты. Специалист посоветовала есть баранину, дрожжи и говядину.

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом.

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Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник), Куратор: Елена Андреева
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