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Автор Николай Ткаченко

Военный врач раскрыл неожиданную причину ожирения после 40 лет

Здоровье

Часто диеты и правильное питание не могут помочь избавиться от лишнего веса. Всё дело в том, что попытка медицины связать ожирение с продуктами, которые человек употребляет, не совсем адекватна. И причину нужно искать в другом. Такое мнение высказал военный врач, невролог Евгений Божьев на своём YouTube-канале.

Военный врач раскрыл неожиданную причину ожирения после 40 лет

Он заметил, что всю работу пищеварительной системы традиционная медицина рассматривает по формуле: "приход — расход = остаток". Но на самом деле система нелинейная, считает врач.

По его мнению, одной из основных причин ожирения после 40-45 лет может быть нарушение микрофлоры тонкого кишечника, то есть дисбактериоз.

Доктор объяснил, что тонкая кишка заселена бактериями, которые помогают переваривать съеденную пищу. В желудке еда "разбирается" пищеварительными соками на крупные молекулярные остатки. После этого бактерии в тонком кишечнике должны расщепить их на мелкие. Но если бактерии не справляются с этим, то в кровь начинают всасываться крупные остатки, которые не могут быть утилизированы клетками.

Возникает ситуация, когда кровь насыщается крупными молекулярными остатками, то есть фактически чужеродными веществами (токсинами или шлаками), добавил врач. По его словам, в норме все лишние вещества должны выводиться через почки, но так как ест человек три раза в день, а то и чаще, почки просто не успевают их выводить.

Специалист заметил, что телу нужно куда-то девать эти остатки, поэтому организм начинает выращивать "полочки" — жировую ткань для них. И именно из-за этого человек начинает полнеть.

Справиться с проблемой ожирения очень просто — нужно всего лишь восстановить микрофлору кишечника. Однако нужно иметь в виду, что дисбактериоз возникает не только от приёма антибиотиков, но и от частого стресса, заключил невролог.

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом.

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Диеты не работают. Как избавится от ожирения? Причины лишнего веса
Автор: Николай Ткаченко, Куратор: Елена Андреева
Темы диета похудение правильное питание
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