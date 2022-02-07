Малышева перечислила продукты, которые помогают бороться со старением

Врач Елена Малышева и её коллега иммунолог Андрей Продеус рассказали о полезных "суперпродуктах", которые замедляют старение. В список попали дрожжи, баранина и говядина.

По словам эксперта, витамин B2 является "великим борцом со старением". Рибофлавин содержится в дрожжах, отметила специалист. Продеус посоветовал есть около 30 граммов в сутки. Дрожжи необходимо разводить в тёплой воде, добавила Малышева.

Она раскритиковала позицию людей, которые выступают за хлеб без дрожжей. Продеус в свою очередь развеял миф о брожении продукта в желудке. Человек легко переваривает данный продукт, подчеркнул иммунолог.

По информации Малышевой, полезнейшим продуктом "для молодости" является баранина. Врач заявила, что в 100 граммах этого мяса содержится 270% суточной нормы витамина В2.

Также к полезным "суперпродуктам" врачи отнесли баранину, в 100 граммах которой содержится 270 процентов суточной нормы витамина B2.

"Третий ингредиент, который чаще всего бывает на наших столах — говядина. Это 200 процентов суточной нормы, всего 50 граммов говядины нужно для возмещения дозы рибофлавина", — сказал Продеус в эфире Первого канала.

Ранее диетологи рассказали Fox News о неожиданных овощах, которые помогают спастись от рака и воспалений. В перечне оказались батат и свёкла.

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом. Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.