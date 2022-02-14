Малышева рассказала, чем опасна частая ревакцинации от COVID-19

Елена Малышева объяснила, чем может закончиться введение дополнительных доз вакцин от коронавируса после получения первой дозы препарата.

Елена Малышева в своём микроблоге снова подняла тему чрезмерного увлечения бустерными вакцинами. Она привела в пример случай Владимира Жириновского, который попал в больницу с коронавирусом после восьмикратной вакцинации.

Теледоктор ранее уже говорила, что Владимир Вольфович переусердствовал с прививками. Елена Васильевна вернулась к теме, которая дала ещё один повод населению недоверчиво относиться к вакцине от COVID-19.

"Ревакцинация, buster, 3 и 4 дозы. Опасно ли это?", — озаглавила свой пост в Instagram медик.

Телеведущая отметила, что при частом введении дополнительных доз вакцины (бустера) иммунитет может перестать распознавать вирус.

"Каждый раз при встрече с вирусом Т-лимфоциты, обученные вакциной, должны распознавать вирус и давать команду В-лимфоцитам вырабатывать антитела. Если Т-лимфоциты теряют способность распознавать вирус, то вирус, не встречая никакого сопротивления на своем пути, начинает разрушать наш организм", — объяснила врач.

Частая ревакцинация, по словам Малышевой, приводит к тому, что Т-лимфоциты перестают видеть вирус.

"Это связано с тем, что после каждого введения вакцины мы получаем небольшую дозу белков коронавируса. Такие небольшие дозы приучают наши Т-лимфоциты к постоянному присутствию вирусных частиц. А раз они все время с нами, то их можно не замечать", — отметила врач.

Теледоктор предупреждает, что ревакцинироваться чаще, чем раз в полгода опасно, так как незамеченный иммунной системой вирус может разрушить организм.

Елена Васильевна призывает всех сдать тесты на антитела, чтобы понять, защищены ли вы.

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