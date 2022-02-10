Малышева подробно объяснила, почему заболел привитый Жириновский

Елена Малышева высказалась по поводу случая с Владимиром Жириновским, который попал в реанимацию с коронавирусом после того, как восемь раз вакцинировался от COVID-19.

Владимир Жириновский находится сейчас в тяжёлом состоянии. Лидер ЛДПР не узнает соратников, родных и врачей.

Теледоктор поспешила успокоить тех, кто решил, что вакцина от коронавируса не работает. Она объяснила, что Т-лимфоциты иногда теряют способность распознавать вирус.

"Существуют ситуации, когда мы сами лишаем наши главные иммунные клетки — Т-лимфоциты способности распознавать вирус и формировать защиту от него", — написала медик в своём Instagram-канале.

Малышева отметила, что если ревакцинироваться постоянно, то Т-лимфоциты обучаются не замечать вирус.

"Если то, что написали про Владимира Жириновского правда, и он действительно восемь раз сделал себе разные прививки, то он фактически обучил свою иммунную систему не видеть вирус. И вирус, даже самый слабый, приобрёл огромную разрушительную силу", — написал теледоктор.

Врач пожелала Владимиру Вольфовичу здоровья и предостерегла население от чрезмерного увлечения прививками.

"Ревакцинироваться чаще, чем раз в полгода нельзя!", — написала Малышева.

Медик перечислила, кому нужна третья доза вакцины.

65+ с тяжелыми сопутствующими болезнями, прежде всего с сахарным диабетом и ожирением;

Пациенты с иммунодефицитами;

Онкологический пациенты;

Пациенты с тяжелыми аутоиммунными болезнями.

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