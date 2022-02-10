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Автор Екатерина Широкова

Врач Чупин рассказал, как самостоятельно распознать тромб

Здоровье

Если конечности неожиданно онемели и отдают болевыми ощущениями, возможно, это сигнал о том, что в организме сформировался тромб. Необходимо срочно вызвать врача, а не ждать пока двигательная функция будет нарушена, заявил доктор медицинских наук, заведующий отделением сосудистой хирургии НМИЦ хирургии им. А. В. Вишневского Минздрава России Андрей Чупин.

Врач Чупин рассказал, как самостоятельно распознать тромб

Так, по словам Чупина, безотлагательный вызов "скорой" необходим при следующих симптомах:

  • онемение рук и ног,
  • боли в конечностях,
  • похолодание конечностей,
  • руки и ноги стали бледно-белого цвета.

"Даже если человеку просто кажется, что "что-то не то", если ситуация не совсем понятна, лучше перестраховаться и обратиться к врачу", — пояснил Чупин в беседе с РИА Новости.

Как подчеркнул врач, обычно пациенты списывают подобные симптомы на "прострел" или уповают на то, что их "продуло". Но оценить картину происходящего может только специалист, в противном случае ситуация может обернуться серьёзными проблемами со здоровьем или даже летальным исходом.

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом.

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COVID: направление главного удара
Автор: Екатерина Широкова, Куратор: Елена Андреева
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Врач Чупин рассказал, как самостоятельно распознать тромб
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