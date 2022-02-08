Патологоанатом Эдигер развеял страшилку о "последствиях вакцинации"

Патологоанатом Александр Эдигер прокомментировал популярное видео, на котором видно, как из вен умершего вакцинированного человека достают длинные "шнуры" белого цвета, которые авторы ролика назвали "тромбами".

Эдигер объяснил, что ничего общего с тромбами эти "шнуры" не имеют, а представляют из себя обычное явление, которое есть практически у всех трупов и не зависит от того, был человек привит или нет.

"Это не тромбы! Это посмертные фибринные сгустки, они бывают червеобразными, в форме орешков, плёнками. Когда их выдают за нечто ранее не виданное, за последствия вакцинации, приведшие к смерти, вас просто пугают. Не знаю, делается это от невежества или с целью провокации. Всё, что показывают в видеоматериале — это сгустки фибрина, волокнистого белка плазмы крови. Они образовываются в сосудах после смерти, когда прекращается кровообращение", — объяснил медик "Общественной Службе Новостей".

Он добавил, что патологоанатомы часто наблюдают подобные сгустки в венах умерших, и это наблюдали это явление и раньше, задолго до того, как началась вакцинация. Доктор Эдигер призвал авторов подобных видео прекратить пугать обывателей, учитывая то, что они сами не являются специалистами в этом вопросе и не могут отличить тромбы от посмертного сгустка.

"Хватит распространять провокационную злобную чушь людям, не имеющим понятия в общей патологии. Чудовищное и грязное невежество!", — возмутился специалист.

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