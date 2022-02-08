Патологоанатом Александр Эдигер прокомментировал популярное видео, на котором видно, как из вен умершего вакцинированного человека достают длинные "шнуры" белого цвета, которые авторы ролика назвали "тромбами".
Эдигер объяснил, что ничего общего с тромбами эти "шнуры" не имеют, а представляют из себя обычное явление, которое есть практически у всех трупов и не зависит от того, был человек привит или нет.
"Это не тромбы! Это посмертные фибринные сгустки, они бывают червеобразными, в форме орешков, плёнками. Когда их выдают за нечто ранее не виданное, за последствия вакцинации, приведшие к смерти, вас просто пугают. Не знаю, делается это от невежества или с целью провокации. Всё, что показывают в видеоматериале — это сгустки фибрина, волокнистого белка плазмы крови. Они образовываются в сосудах после смерти, когда прекращается кровообращение", — объяснил медик "Общественной Службе Новостей".
Он добавил, что патологоанатомы часто наблюдают подобные сгустки в венах умерших, и это наблюдали это явление и раньше, задолго до того, как началась вакцинация. Доктор Эдигер призвал авторов подобных видео прекратить пугать обывателей, учитывая то, что они сами не являются специалистами в этом вопросе и не могут отличить тромбы от посмертного сгустка.
"Хватит распространять провокационную злобную чушь людям, не имеющим понятия в общей патологии. Чудовищное и грязное невежество!", — возмутился специалист.
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