Валентин Катасонов: Россией управляют извне через Центробанк и ВОЗ

Кому и зачем понадобились локдауны, в чём состоит цель мировой закулисы и какое отношение вакцины имеют к цифровому концлагерю, рассказал Pravda.Ru профессор, председатель Русского экономического общества им. С. Ф. Шарапова Валентин Катасонов.

Внешнее управление

— Хочется рассчитывать, что будет улучшение ситуации с COVID-19, нас избавят от локдауна; что мы действительно начнём освоение зауральских территорий, и Россия будет состоять не только из нескольких мегаполисов, поскольку это действительно одна шестая суши планеты.

Но всё упирается в вопрос фундаментальный — вопрос власти. А власти в стране нет. Есть колониальная администрация. В России, как и в других странах, единственной властью является Центральный банк. Центробанк не является органом государственного управления де-факто, хотя в Конституции написано, что является.

Центробанк управляется извне. Полтора года назад появилась ещё одна вертикаль управления Россией — она проходит через Всемирную организацию здравоохранения.

Мировая закулиса, которая много десятилетий бредит идеей мирового господства, имеет долгосрочный план. Сейчас он постепенно, но в то же время в режиме шоковой терапии начинает внедряться.

Некоторые говорят: "Валентин Юрьевич, у вас есть секретная информация, вы конспиролог?" Нет, я не конспиролог, я пользуюсь открытыми источниками. Докладами Римского клуба я стал заниматься ещё полвека тому назад, когда была создана эта организация. Римский клуб рисовал несколько сценариев развития мира на основе компьютерных расчётов на базе Массачусетского технологического института. "Хозяева денег" прежде всего хотят стать хозяевами мира.

Первая задача мировой закулисы — сократить численность населения на планете. Сегодня нас 7,8 миллиарда. По их расчётам, должно быть не более одного миллиарда.

С учётом этого вы можете отслеживать события в сфере так называемой борьбы с пандемией COVID-19, в сфере экономики, медицины.

Вторая задача — деиндустриализация. В конце 1960-х годов Збигнев Бжезинский (правая рука Дэвида Рокфеллера, создателя Римского клуба) написал книгу "Технотронная эра". Там он сформировал концепцию постиндустриального общества. То есть у Запада стало складываться впечатление, что экономика может быть просто сферой услуг. Промышленность и сельское хозяйство не нужны. Эти представления закреплялись тем, что США и другие страны могли пользоваться импортом продовольствия, промышленных товаров.

Америка действительно начала переживать деиндустриализацию. И в России за 30 лет значительная часть промышленности была уничтожена.

Мировой элите необходима деиндустриализация, потому что они хотят, чтобы планета принадлежала им, чтобы она не была истощена. То есть надо остановить истощение природных ресурсов, загрязнение окружающей среды. Позднее появилась борьба с климатическим потеплением. Отсюда утрачивание производств с карбоновым следом.

Третья задача — размывание национальных суверенитетов. Сегодня некоторые удивляются: "Была глобализация, и неожиданно она прекратилась". Задача глобализации выполнена. Она предусматривала, что государства снимают любые барьеры для движения:

товаров,

капитала,

рабочей силы,

информации.

Через свободные границы переходила американская культура в другие страны, происходила нивелировка экономическая, культурная всего мира. Россия не является исключением.

Вчера проехал на машине по Москве: сплошь англоязычные вывески. Такое впечатление, что я не в Москве, а в английской колонии.

Четвёртая задача — цифровизация мира. Это фактически выстраивание электронного концлагеря, куда надо загнать остатки человечества — тот самый миллиард. Иногда экономисты говорят о "золотом миллиарде". Нет: будет 999 миллионов "грязных", один "золотой" миллион.

Поэтому локдауны, каникулы, которые подрывают экономику — это плановое управление миром, и всё это исходит из центра. Он условно называется "глубинное государство". Я их называю "хозяева денег". Их можно называть "комитет трёхсот".

Отложенное убийство

— Немецкий вирусолог Майкл Иден имеет стаж работы в области медицины и вирусологии 32 года, половину срока он проработал в корпорации Pfizer, специалист по разработке новых вакцин. Он честно говорит, что вакцины человека убивают. Просто это отложенное убийство. В конце видеовыступления он говорит:

"Люди не могут понять, что власти их убивают. Они привыкли думать, что власть может ошибаться, но они не верят в существование этого зла, которое может командовать и убивать".

Майкл Иден напоминает, что два-три поколения тому назад наши предки соприкоснулись с абсолютным злом. В 1933 году в Германии к власти пришёл Адольф Гитлер. Он обещал "дивный новый мир", и пол-Европы восхищалось Гитлером. А произошла страшная катастрофа и убийство десятков миллионов людей. Сегодня ситуация повторяется.

Когда в 1990-е годы происходила болезненная перестройка всей нашей жизни, популярный экономист Милтон Фридман говорил, что это шоковая терапия. Помните программу Явлинского "500 дней перехода к рынку"? А ведь Милтон Фридман не только экономист: это человек, который понимает, как надо делать революции, людей уничтожать. По его рецептам в 1973 году в Чили тысячи людей оказались на стадионе Сантьяго, где их убили. Это называется "шоковая терапия", чтобы Чили могли перейти на рельсы так называемой рыночной экономики.

С Россией то же самое. Самое страшное даже не то, что перевели Россию на рельсы рыночной экономики, а то, что 30 лет людей уничтожали эмоционально и духовно.

Из-за этого сегодня люди не понимают элементарных вещей. У них исчезли инстинкты самосохранения. Они не понимают, где зло, где добро. Если мы эти вопросы решим, тогда мы сумеем людям объяснить и более конкретные вещи:

что это за вакцины,

что за локдауны,

кому они нужны.

Вспоминаю циничного и откровенного человека, который представляет интересы мировой закулисы, — это Джордж Сорос. Он сказал: "Музыка уже не играет, они продолжают танцевать". Это про нас. Музыка уже не играет, а мы продолжаем обсуждать: а почему налоги повышают? А почему локдауны вводят?

Клаус Шваб, президент Всемирного экономического форума, сказал: старый капитализм закончился. Мы входим в так называемый инклюзивный капитализм.

Инклюзивный капитализм — это оксюморон.

Не может быть инклюзивного капитализма, потому что он учитывает интересы всех социальных групп. Это уже не капитализм, а дымовая завеса, которая призвана прикрывать переход человечества в состояние нового рабовладельческого строя. Даже более жёсткий рабовладельческий строй, потому что будет вестись очень жёсткий отбор тех, кто останется рабами, а кого надо будет отправить на тот свет.

Те, кто останутся, будут находиться в электронном цифровом концлагере. С 15 октября вводятся "зелёные паспорта". Человек, который не имеет "зелёного паспорта", может не приходить на работу, он урезан в своих правах. До нас ситуация дойдёт очень скоро. Но мы должны успеть проснуться. Иначе нас точно так же сомнут и уничтожат.

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