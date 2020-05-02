Валентин Катасонов знает, что пандемию затеяли "хозяева денег"

Доктор экономических наук, председатель Русского экономического общества имени Сергея Федоровича Шарапова, профессор Валентин Катасонов беседует с главным редактором "Правды.Ру" Инной Новиковой о хозяевах денег, Римском клубе и о тех, кому понадобился весь этот кошмар с пандемией.

Валентин Катасонов: Кукловоды. Что происходит в мире

— Что происходит, кто заказчик этого, либо это какой-то стихийный процесс? Как мы можем выйти из этой ситуации?

— Перед эфиром мы с вами вспоминали советское время и говорили о том, что в общем-то мы уже переживали психическую пандемию конца 1980-х-начала 1990-х годов. Вроде у нас некоторый иммунитет есть к этому. Я вспомнил советское время, потому что одна из пандемий очень напоминает сегодняшнюю.

Неудивительно, что сейчас ретроспективно вспоминаю середину 1980-х годов, когда Советский Союз находился за железным занавесом, и, тем не менее, советские люди начали испытывать определенное нервное напряжение, связанное с так называемым СПИДом, с вирусом иммунодефицита.

Происхождение СПИДа

Та история исчезла аккурат, когда развалился Советский Союз. После этого начались другие темы. Про СПИДа уже никто не вспоминал. Говорили, такой-сякой вирус пришел откуда-то из Африки и там всех уничтожает напропалую. Я общался с разными специалистами, медиками, вирусологами нашими отечественными, зарубежными, американскими, все утверждали, что это по сути большой фейк. Другое дело, что об этом они могли говорить в кулуарах, потому что люди подневольные. Никакого вируса выявлено не было, хотя на это бросались миллиарды долларов.

В России искали этот самый вирус СПИДа. Никакого ВИЧа не нашли. Выяснилось, что за названием СПИД скрывалось примерно 30 заболеваний, которые действительно характеризовались частичной или полной утратой иммунитета.

Каждая болезнь имела свое лекарство, свою методику лечения, которые были известны на протяжении многих веков. Вот тогда у меня возникла некая "прививочка", я уже тогда понимал, в какой-то момент времени нечто подобное может повториться.

11 сентября 2001 года и мировые фейки

Мир развивается очень динамично, у людей память становится очень короткая. 11 сентября 2001 года ведь тоже оборвалось неожиданно. Стали выяснять и поняли, что никакие это не террористы-одиночки из Ближнего и Среднего Востока, а спецоперация ЦРУ и израильского Моссада. Сегодня людей переключают на другие фейки.

Непрерывная цепь фейков, люди перестают что-либо понимать. Все подобные фейки — это глобальный терроризм. Терроризм не какие-то отдельные убийства, взрывы и так далее, а создание атмосферы неуверенности, страха, ужаса. Психологи прекрасно знают, что из человека, который находится в состоянии страха, можно веревки вить.

Те, кто организовал эту вирусно-информационную пандемию, собираются из людей вить веревки не в отдельно взятой стране, а в масштабах всей планеты. Для того, чтобы сказать, что это за веревки и для чего вообще все это было организовано, я не буду ссылаться на какие-то анонимные источники, на которые любят ссылаться конспирологи.

Доклад Римскому клубу

Пятьдесят лет тому назад, когда я писал свою кандидатскую диссертацию, по теме моей диссертации стал изучать доклады Римского клуба. В 1968 году был создан Римский клуб, который якобы был призван заниматься долгосрочным глобальным прогнозированием. Создан он был одним из хозяев денег Дэвидом Рокфеллером, который не так давно умер на 102-м году. Вышло более 50 докладов Римского клуба. В среднем по одному докладу в год.

В уже первом докладе Римского клуба "Пределы роста" — "The Limits to Growth", четко говорилось о том, что людей на планете слишком много, промышленность слишком мощная, пожирается слишком большое количество природных ресурсов, биосфера выдержать такие нагрузки не может.

Короче говоря, от одного доклада к другому следовали рекомендации. Каждый доклад имел все более жесткие рекомендации.

В конце концов, от сдерживания демографического роста перешли к рекомендациям о сокращении численности населения.

Оптимальная численность один миллиард человек. На сегодняшний день для справки 7,8 млрд.

Через призму этих докладов Римскому клубу я воспринимаю все эти пандемии. Они не вирусные. На 99% они информационные.

Римский клуб кроме рекомендации по сокращению численности населения планеты выдает такую рекомендацию, как деиндустриализация.

Деиндустриализация — политкорректное словечко, фактически это зачистка, аннигиляция производительных сил. Посмотрите на Америку, Трамп несколько раз использовал слово "деиндустриализация", ссылаясь на Детройт, который сегодня напоминает какие-то развалины, совершенно мертвый город, а когда-то был столицей автомобильной промышленности. Идеологи этой политики, прикрывают деиндустриализацию таким красивым словосочетанием — "постиндустриальное общество".

Хозяева денег

Римский клуб выдает такую рекомендацию: либерализация экономики.

Отмена любых ограничений на какие-либо трансграничные операции по перемещению товаров, по движению капитала, по движению рабочей силы, информации и так далее. Делается это с той целью, чтобы размывать национальные суверенитеты. Все, наверное, знают термин "Вашингтонский консенсус". "Вашингтонский консенсус" появился в 1980-е годы, но это отдельная интересная история, что из себя представлял международный валютный фонд в 1980-е годы, зачем им неожиданно понадобился этот документ под названием "Вашингтонский консенсус". Это была идеология экономического либерализма, экономической либерализации и глобализации в интересах хозяев денег.

В настоящее время термин "хозяева денег", которой я несколько лет назад бросил в информационное поле, стал широко использоваться. Для вашей аудитории скажу, это главные акционеры Федеральной резервной системы Соединенных Штатов. Почему именно они, почему именно Федеральной резервной системы? Потому что американский доллар — продукция печатного станка ФРС имеет статус мировой валюты, что позволяет хозяевам денег скупать активы во всем мире.

И не только скупать активы, но, что еще более важно, покупать людей. И если мы не будем этот момент учитывать, мы не поймем, почему происходят такие сдвиги в политике отдельных стран. Почему неожиданно наука начинает выдавать интересные идеи, типа дважды два пять или три. Вы знаете, всегда говорили, наука занимается поиском истины. Сегодня мы живем в циничное время, когда наука, она не занимается поиском истин. Она занимается созданием истин, тех истин, которые нужны хозяевам денег.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовил Игорь Буккер