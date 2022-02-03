Британские врачи объяснили, почему не все болеют COVID-19

Специалисты британских институтов изучили феномен людей, которые даже в самых "подходящих" условиях не заболели коронавирусом. С их здоровьем не смог справиться даже такой опасный штамм как "омикрон". Об этом пишет издание International Business Times.

Исследователи обнаружили, во-первых, что чем больше у человека так называемых "Т-клеток" (особых клеток иммунной системы), тем меньше вероятность того, что он заразится COVID-19.

У ученых, отмечает издание, возникли разногласия по поводу того, каким образом организм человека вырабатывает значительное количество таких клеток.

Часть экспертов считает, что они возникают "естественным путем". Другие уверены, что своим происхождением они обязаны различным вирусным инфекциям, которыми ранее переболел обладатель крепкого иммунитета.

Во-вторых, немалую роль в том, заразится ли человек вирусом, могут играть и гены. Хорошая генетика оказывает положительное влияние на иммунную систему людей.

В любом случае, отмечают специалисты, "лучший способ защитить себя от COVID-19 - это пройти полную вакцинацию, в том числе получить *бустерную дозу".

*Бустерная доза в российской практике - ревакцинация.

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