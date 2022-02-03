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Автор Илья Родин

Британские врачи объяснили, почему не все болеют COVID-19

Здоровье

Специалисты британских институтов изучили феномен людей, которые даже в самых "подходящих" условиях не заболели коронавирусом. С их здоровьем не смог справиться даже такой опасный штамм как "омикрон". Об этом пишет издание International Business Times.

Британские врачи объяснили, почему не все болеют COVID-19

Исследователи обнаружили, во-первых, что чем больше у человека так называемых "Т-клеток" (особых клеток иммунной системы), тем меньше вероятность того, что он заразится COVID-19.

У ученых, отмечает издание, возникли разногласия по поводу того, каким образом организм человека вырабатывает значительное количество таких клеток. 

Часть экспертов считает, что они возникают "естественным путем". Другие уверены, что своим происхождением они обязаны различным вирусным инфекциям, которыми ранее переболел обладатель крепкого иммунитета.

Во-вторых, немалую роль в том, заразится ли человек вирусом, могут играть и гены. Хорошая генетика оказывает положительное влияние на иммунную систему людей.

В любом случае, отмечают специалисты, "лучший способ защитить себя от COVID-19 - это пройти полную вакцинацию, в том числе получить *бустерную дозу".

*Бустерная доза в российской практике - ревакцинация.

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом.

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Чем опасен "британский" коронавирус?
Автор: Илья Родин, Куратор: Елена Андреева
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