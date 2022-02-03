Японские учёные НИИ RIKEN предупредили, что риск инфицирования вариантом коронавируса "омикрон" достигает 100%, если рядом с человеком без маски в течение 15 минут стоит носитель данного штамма. При этом расстояние между людьми должно быть менее полуметра, добавили специалисты.
Как написали в РИА Новости, эксперты моделировали ситуации на суперкомпьютере "Фугаку" и выяснили, что заболевший омикрон-вариантом человек, который надел маску и встал на метр дальше от собеседника, практически не может его заразить. Если инфицированный снимет средство индивидуальный защиты, вероятность передать вирус другому увеличивается до 60%.
По данным исследования, "омикрон" заразнее штамма-предшественника "дельты" в полтора раза. Учёные призвали людей использовать маски и сохранять дистанцию, даже если собеседники носят средства индивидуальной защиты.
По статистике Оперативного штаба, третьего февраля в России зарегистрировали 155 768 заражённых COVID-19 человек. Скончались по причине новой болезни 667 пациентов.
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