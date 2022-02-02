Вирусолог Аграновский оценил вывод учёных США о бесполезности локдаунов

Вирусолог Алексей Аграновский прокомментировал Pravda.Ru результаты исследования американского Университета Джонса Хопкинса, который признал локдауны бесполезными и вредными.

"Авторы утверждают, что локдауны незначительно повлияли на смертность, самоизоляция сработала лучше. Возможно, это и так, хотя методика оценки не подробно описана. Поверим скупому описанию. Карантинные меры в основном нужны, чтобы избежать коллапса системы здравоохранения — пик инфекции сглаживается, ковидные больницы не переполняются", — сказал Аграновский.

По словам вирусолога, мир впервые столкнулся с пандемией такого масштаба, поэтому ошибки были неизбежны, и они станут шагами к на пути к совершенствованию системы реагирования при подобных ЧС.

"Ошибки неизбежны, любые меры — палка о двух концах. Данные института Джонса Хопкинса будут приняты во внимание, и в будущем система реагирования на чрезвычайные ситуации будет совершенствоваться, а ошибки устраняться. Всё-таки, такой проблемы, как COVID-19, в истории никогда не было — приходилось учиться, набивая шишки", — отметил собеседник издания.

Ранее эксперты Университета Джонса Хопкинса сообщили, что введение локдаунов в качестве меры снижения смертности от коронавируса весной 2020 года привело к минимальному эффекту и продемонстрировало неэффективность такой меры. При этом самоизоляция людей, заражённых коронавирусом, стала более действенной мерой, подчеркнули авторы исследования.

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