Английские учёные оценили риск повторного заражения "омикроном" и "дельтой"

Риск повторно заразиться коронавирусной инфекцией при омикрон-штамме в 5,4 раза выше, чем при дельта-варианте, выяснили английские учёные.

"Исследование, проведённое Имперским колледжем Лондона, выявило, что риск повторного заражения "омикроном" в 5,4 раза выше, чем "дельтой"", — сообщает издание Express.

В сообщении уточняется, что в исследовании были задействованы данные по всем подтверждённым ПЦР-тестами случаям коронавируса в период с 29 ноября по 11 декабря 2021 года.

Рассмотрев их, учёные пришли к выводу, что ранее перенесённый COVID-19, обеспечивал защиту от повторного заражения омикрон-штаммом лишь в 19% случаев.

Ранее глава российского Минздрава Михаил Мурашко заявил об увеличении числа повторных случаев заражения коронавирусом в стране в связи с распространением "омикрона".

"Среди переболевших в том числе увеличилось количество повторных заболеваний в связи с приходом нового штамма, по разным сегодня исследованиям мы видим от 5 до 10 раз", — сообщил министр.

По информации оперштаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории РФ, на 30 января случаи заражения новым вариантом COVID-19 зарегистрированы уже в 82 регионах РФ.

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