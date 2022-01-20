Мурашко заявил о росте числа повторных случаев COVID-19 в РФ из-за "омикрона"

В РФ в связи с распространением омикрон-штамма выросло число повторных случаев заболевания коронавирусной инфекцией, заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

"Среди переболевших, в том числе, увеличилось количество повторных заболеваний в связи с приходом нового штамма, по разным сегодня исследованиям мы видим от 5 до 10 раз", — цитирует министра РИА Новости.

Мурашко назвал ситуацию с COVID-19 в стране напряжённой и призвал россиян заботиться о своём здоровье.

В минувший вторник, 18 января, зампред правительства РФ Татьяна Голикова сообщила, что в стране подтверждено 1682 случая заражения "омикроном". Заболевших, около 30% из которых ранее было привито от коронавируса, выявили в 42 российских регионах.

По словам вице-премьера, новый вариант COVID-19 стал доминирующим в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге.

Всего за пандемию в РФ зафиксировали 10 938 261 случай заражения коронавирусом, 38 850 из них — за последние сутки. Более 9,9 млн заразившихся выздоровели, 324 060 скончались.

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