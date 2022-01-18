В РФ подтверждено уже 1682 случая заражения омикрон-штаммом коронавирусной инфекции, заявила зампред правительства РФ Татьяна Голикова.

"В РФ выявлено 1 682 случая вируса "омикрон", но мы понимаем, что таких случаев уже значительно больше, так как не все они подвергаются секвенированию", — цитируе т вице-премьера ТАСС.

По словам Голиковой, заразившихся новым вариантом COVID-19 выявили в 42 регионах страны. Около 30% заболевших ранее вакцинировались от коронавирусной инфекции.

Согласно сведениям зампреда правительства, пока около 60% случаев заражения COVID-19 в стране приходится на долю дельта штамма.

"Доминирование "омикрона" сегодня фиксируется в столичных регионах. Это, в первую очередь, Москва, Московская область и Санкт-Петербург", — сказала она", — рассказала Голикова.

По её данным, всего в РФ под наблюдением медиков из-за COVID-19 находятся в настоящее время более 495 тысяч человек. За последнюю неделю заболеваемость коронавирусом выросла в 67 российских регионах.

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