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Автор Владимир Васютченко

Голикова: 1682 случая заражения "омикроном" выявили в РФ

Здоровье

В РФ подтверждено уже 1682 случая заражения омикрон-штаммом коронавирусной инфекции, заявила зампред правительства РФ Татьяна Голикова.

Голикова: 1682 случая заражения "омикроном" выявили в РФ

"В РФ выявлено 1 682 случая вируса "омикрон", но мы понимаем, что таких случаев уже значительно больше, так как не все они подвергаются секвенированию", — цитирует вице-премьера ТАСС.

По словам Голиковой, заразившихся новым вариантом COVID-19 выявили в 42 регионах страны. Около 30% заболевших ранее вакцинировались от коронавирусной инфекции.

Согласно сведениям зампреда правительства, пока около 60% случаев заражения COVID-19 в стране приходится на долю дельта штамма.

"Доминирование "омикрона" сегодня фиксируется в столичных регионах. Это, в первую очередь, Москва, Московская область и Санкт-Петербург", — сказала она", — рассказала Голикова.

По её данным, всего в РФ под наблюдением медиков из-за COVID-19 находятся в настоящее время более 495 тысяч человек. За последнюю неделю заболеваемость коронавирусом выросла в 67 российских регионах.

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом.

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Автор: Владимир Васютченко, Куратор: Елена Андреева
Темы covid-19 татьяна голикова
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