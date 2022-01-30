Терапевт Хухрев объяснил, что должно быть в аптечке на случай "омикрона"

Стандартный набор лекарств от ОРВИ и ОРЗ может помочь на первых парах и пациенту с новым штаммом коронавируса "омикрон", заявил врач-терапевт Алексей Хухрев. По словам доктора, но даже привычные препараты нужно принимать с умом.

Так, при малейшем повышении температуры, глотать парацетамол или другие жаропонижающее не стоит, подчеркнул врач. Иммунитет должен самостоятельно бороться с инфекцией.

"До 38,5 не сбивать температуру, потому что это на длительность заболевания никак не влияет. Это не лечебное мероприятие. Оно делается только для улучшения самочувствия", — пояснил Хухрев в беседе с РЕН.ТВ.

Так, по словам терапевта, в домашней аптечке необходимо иметь:

жаропонижающие,

сироп и леденцы от кашля,

леденцы от боли в горле,

витамин С,

панадол,

нурофен.

А вот с аспирином и витамином D врач советует обращаться "на вы". В первом случае, препарат сильно разжижает кровь в артериях. Что же касается витамина D, то сначала необходимо замерить его уровень в организме. И употреблять только при острой нехватке элемента.

"Если ты его оперативно начнёшь восполнять, то иммунная система будет бодрее работать. А если он у тебя нормальный, то хоть засыпься этим витамином", — резюмировал терапевт.

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