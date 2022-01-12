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Автор Юлия Миленина

Врач Хухрев рассказал о препаратах, опасных для пожилых людей

Здоровье

Пенсионерам опасно принимать жаропонижающие средства без назначения специалиста. Об этом заявил врач-терапевт Алексей Хухрев.

Врач Хухрев рассказал о препаратах, опасных для пожилых людей

В интервью Москве 24 он пояснил, что нестероидные противовоспалительные препараты негативно влияют на здоровье пожилых людей: ухудшают кровоснабжение почек, повышают давление, плохо действуют на желудок. Он посоветовал заменить их на парацетамол.

"Если у человека, например, язва, ему нежелательно пить аспирин, ибупрофен, потому что они могут эту язву сильно обострить", — сказал Хухрев.

Врач также добавил, что побочные эффекты есть и у парацетамола. Этот препарат, по словам специалиста, нельзя использовать, если у пациента имеются заболевания печени. В остальных случаях лекарственное средство безопасно.

Как подчеркнул Хухрев, принимая жаропонижающие препараты, пожилые люди зачастую неправильно подсчитывают дозировку. Он напомнил, что парацетамол идёт из расчёта 15 миллиграммов на килограмм веса.

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом.

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Автор: Юлия Миленина, Куратор: Елена Андреева
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