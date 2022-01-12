Врач Хухрев рассказал о препаратах, опасных для пожилых людей

Пенсионерам опасно принимать жаропонижающие средства без назначения специалиста. Об этом заявил врач-терапевт Алексей Хухрев.

В интервью Москве 24 он пояснил, что нестероидные противовоспалительные препараты негативно влияют на здоровье пожилых людей: ухудшают кровоснабжение почек, повышают давление, плохо действуют на желудок. Он посоветовал заменить их на парацетамол.

"Если у человека, например, язва, ему нежелательно пить аспирин, ибупрофен, потому что они могут эту язву сильно обострить", — сказал Хухрев.

Врач также добавил, что побочные эффекты есть и у парацетамола. Этот препарат, по словам специалиста, нельзя использовать, если у пациента имеются заболевания печени. В остальных случаях лекарственное средство безопасно.

Как подчеркнул Хухрев, принимая жаропонижающие препараты, пожилые люди зачастую неправильно подсчитывают дозировку. Он напомнил, что парацетамол идёт из расчёта 15 миллиграммов на килограмм веса.

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